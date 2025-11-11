Catania. “Conoscere gli ITS Academy affrontando la sfida del 4+2”

Condividi questo articolo?

Una tre giorni di formazione e approfondimento per esperti, docenti e formatori dal titolo “Conoscere gli ITS Academy affrontando la sfida del 4+2”. Un focus per discutere e confrontarsi anche sulla filiera tecnologico – professionale e preparare così i giovani al cambiamento. “E’ necessario far conoscere la proposta e le varie opportunità – spiega il Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania Brigida Morsellino – vogliamo creare una rete di condivisione di obiettivi all’interno di quelli che sono i percorsi del PNRR sul reclutamento per gli studenti e sui corsi che noi attiviamo. L’obiettivo è fornire una visione a 360° sulle opportunità che l’I.T.S. Academy di Catania offre affinchè ai giovani possano inserirsi nel mondo del lavoro: ragazzi e ragazze che possono fare esperienze adeguate ai profili in uscita”. Un grande sforzo di progettazione educativa, dialettica e di condivisione dei percorsi più volte ribaditi nel corso di questa tre giorni di project word.

Question time e verifiche, con conseguente consegna degli attestati alla fine della tre giorni di formazione, per comprendere appieno la filiera tecnologico professionale (4+2) con riferimenti normativi e progettazione didattica.

Annunci

“Il PNRR ci impone di far conoscere quella che è l’istruzione tecnica superiore – afferma il R.U.P. Giuseppe Maria Sassano –. L’obbligo dell’I.T.S. Academy di Catania è quella di formare nuove figure che dovranno poter orientare i ragazzi e lavorare al meglio accanto alla stessa fondazione”.

Nella foto, direttore Its Academy Catania Brigida Morsellino parla ai presenti