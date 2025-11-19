Catania. Con “Fuorischema” del Centro culturale e teatrale Magma lo spettacolo “Soundtracks & Musicals”

Condividi questo articolo?

Venerdì 21 novembre, alle ore 20.00, nel Salone Parrocchiale Madonna della Salute, in via Nicolò Giannotta 41, a Catania, in programma per l’attività concertistica 2025 del Centro culturale e teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra, nell’ambito di “Fuorischema” (progetto artistico del maestro Salvatore Daniele Pidone), lo spettacolo musicale “Soundtracks & Musicals” del duo composto da Sandy Troina (voce) e Mario Nicotra (pianoforte).

Il progetto “Soundtracks & Musicals” nasce per rileggere, in versione Duo, un repertorio ampio e coinvolgente che accompagni l’ascoltatore tra i successi legati al cinema e al musical, creati da compositori e direttori d’orchestra del calibro di Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Andrew Lloyd Webber, Luis Bacalov, John Williams, Alan Silvestri. Un omaggio alla grande musica del XX secolo, senza ricorrere a rivisitazioni, ma offrendola in una versione essenziale, per voce e pianoforte.

Annunci

Il concerto, organizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria della Salute e con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, vede anche coinvolte le associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”. Per informazioni: 3385047480- 3333337848 – Facebook (Sala Magma).

Sandy Troina, cantante interprete di musica jazz, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha lavorato come corista per le reti Mediaset e come solista con diverse formazioni orchestrali e vocali. Vanta collaborazioni con maestri di chiara fama, come: F. Cerri, S. Palumbo, A. Martelli, P. Pirazzoli, F. Bracardi e molti altri. Oltre a svolgere un’intensa attività concertistica, è docente e vocal coach presso al CESM di Catania.

Mario Nicotra, pianista, arrangiatore e compositore, oltre ad un’intensa attività artistica come solista, vanta diverse collaborazioni con musicisti di fama nazionale e internazionale. È stato uno dei fondatori dell’orchestra swing “Original Combo Jazz”. Svolge una capillare attività didattica ed è docente titolare della cattedra di Pianoforte presso il Liceo Musicale “G. Turrisi Colonna” di Catania. Nella sua importante attività concertistica spiccano le esibizioni con la vocalist Sandy Troina con cui si collabora stabilmente.