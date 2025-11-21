Catania. Al Museo Diocesano la Compagnia Arte Pupi dei Fratelli Napoli racconta Riccardo III

Condividi questo articolo?

Dopo il trionfale successo al “Festival Morgana” a Palermo al “Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino” la Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli domenica 23 novembre, alle ore 18.00, negli spazi della pinacoteca del museo diocesano, porterà in scena le efferrate azioni e i tremendi delitti di “Riccardo III” di William Shakespeare

su adattamento e riduzione per pupi catanesi di Alessandro Napoli.

“Riccardo III è un personaggio complesso per la resa di tutte le sue sfumature già per un attore in carne e ossa.- dichiara Alessandro Napoli- ed anche stavolta darà in scena filo da torcere in egual misura a ‘u parraturi, che gli darà la voce, e a ‘u manianti, che gli regalerà i movimenti”.

Come Gano di Magonza, anche il duca shakespeariano smania per impadronirsi del trono e, per ottenerlo, non ha ritegno alcuno ad accumulare delitti su delitti, per i quali si serve con sadica gioia di assassini e sicari, né esita a circuire e sposare la vedova di un suo nemico, Lady Anna Warwick.

“Il gioco di certe scene del dramma è omologo ad alcuni brani dell’Opira catanese- continua Fiorenzo Napoli- nel corteggiamento di Lady Anna sembra di rivedere Beltramo che concupisce Galiacella nel giardino della città di Risa. Inoltre, la parte finale dello spettacolo, con la sua sequenza tripartita di campo dei buoni, Richmond, campo dei cattivi, Riccardo III, e battaglia finale, riproduce fedelmente la sequenza di scene di moltissimi terzi atti di serate a puntate dell’Opera dei Pupi, con il trionfo dei buoni e la gran parlata di Richmond vittorioso”.

Lo messa in scena è arricchita dalle voci degli attori Tiziana Giletto e Francesco Bernava per ricreare uno Shakespeare attraverso il linguaggio dell’Opera dei Pupi dall’alto valore emotivo.