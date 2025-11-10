Brillante operazione dei militari della Tenenza Carabinieri di Floridia: azzerato un gruppo dedito alla lavorazione e allo spaccio di droga. Il plauso di NSC

Condividi questo articolo?

La Segreteria Provinciale di Siracusa del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime il proprio sentito compiacimento ai militari della Tenenza dei Carabinieri di Floridia per la brillante operazione che ha portato all’arresto di quattro persone e al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti — tra cui circa 150 grammi di cocaina pura, che avrebbe fruttato ai malviventi oltre 10.000 euro — oltre a hashish, marijuana, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione, appunti riconducibili all’attività di spaccio, telefoni cellulari e denaro contante.

L’attività, che ha consentito di azzerare un gruppo dedito alla lavorazione e allo spaccio di droga, si inserisce in un più ampio e costante impegno della Tenenza di Floridia nel contrasto al traffico di stupefacenti, già recentemente culminato in ulteriori arresti per analoghi reati.

“Questi risultati – afferma la Segreteria Provinciale di NSC – confermano la Tenenza di Floridia come un vero fiore all’occhiello della Compagnia Carabinieri di Siracusa, esempio di professionalità, dedizione e determinazione nel garantire sicurezza e legalità sul territorio: rivolgiamo un sincero plauso a tutti i militari coinvolti, riconoscendo l’impegno quotidiano e il senso del dovere che contraddistinguono il loro servizio a tutela della collettività”.