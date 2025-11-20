“Belpasso Film Festival”, tema “La Sicilia raccontata nei film”

Condividi questo articolo?

Tutto pronto per uno degli eventi più importanti dell’anno: la seconda edizione del “Belpasso Film Festival”, in programma da oggi, giovedì 20 a sabato 22 novembre 2025, al Teatro “Nino Martoglio” di Belpasso, che si trasformerà, per l’occasione, in un luogo di emozioni!

Il festival ha come tema, “La Sicilia raccontata nei film – Dove il Cinema incontra la Passione! Un’importante vetrina per la promozione dell’arte cinematografica sull’isola.

Annunci

Come madrina, ci sarà la splendida Barbara Bouchet. Un tributo al fascino, al talento e alla carriera di un’icona del cinema italiano, alla quale sarà conferito il “Premio alla Carriera” per il suo straordinario contributo artistico.

PREMI E RICONOSCIMENTI A:

ALFREDO LO PIERO (Sceneggiatore/Regista) – Premiato per la sua visione cinematografica sensibile e contemporanea.

TUCCIO MUSUMECI, Premio alla Carriera per i suoi 60 anni di attività.

SEBASTIANO CELESTE (Direttore della Fotografia) – Maestro della luce e dell’inquadratura.

ANTONIO CHIARAMONTE (Produttore cinematografico)

Presidente di CINEMASET e Responsabile ITACA per la Sicilia.

VALENTINO BUZZA, (Attore e Tenore), premiato come protagonista del film internazionale di successo The Opera, insieme a Vincent Cassel.

SARA RICCI – Attrice di grande intensità espressiva.

ANDREA RONCATO – (Attore comico). Amatissimo dal grande pubblico, volto storico della commedia italiana.

TONY SPERANDEO – (Attore) Carismatico e Premio David di Donatello.

DOMENICO CENTAMORE – (Attore e Autore) Con uno stile personale e autentico.

ANTONIO CENTOMANI Regista, Autore e Sceneggiatore, ha maturato diverse esperienze nei mass media tra radio, stampa, televisione.

FRANCESCO CATALDO Pianista e chitarrista siracusano che vanta una carriera di jazzista costellata di riconoscimenti anche all’estero. Tra i tanti giudizi positivi raccolti, anche quello di un regista come Pupi Avati che nella musica trova ispirazione per i suoi film: “I brani di Francesco, belli, come una carezza infinita destinata a perdurare per un lungo viaggio”, ha scritto.

Riconoscimenti anche a Mario Opinato e Fabio Costanzo. Ivan Scinardo, direttore sede Sicilia Centro Sperimentale di Cinematografia, invece, curerà una masterclass “A Scuola di Cinema”, viaggio nei mestieri della settima arte.

Il festival sarà un mix di proiezioni, masterclass, incontri e tanta passione per il cinema! L’organizzazione e il supporto tecnico è curato da VideoBank, diretto da Lino Chiechio e Maria Guardia Pappalardo. La Direzione artistica è affidata a Massimo Condorelli.

Il “Belpasso Film Festival” è un evento culturale importante per la Sicilia, che mira a promuovere la creatività e la passione per il cinema.