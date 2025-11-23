AUA: in radio e in digitale il nuovo singolo “Fortune”

Condividi questo articolo?

E’ disponibile in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores “Fortune (Video Edit)” la nuova versione del singolo di Aua, pubblicato da theFD / Aua.

Il brano racconta la sospensione tra la fine di un mondo e l’ostinazione di continuare, avvolto da un suono liquido e soffuso, in cui elettronica, pop e pianoforte convivono in equilibrio fragile ma intenso. Con “Fortune (Video Edit)”, Aua firma una delle sue prove più mature e cinematografiche, capace di unire la delicatezza del pianoforte a un racconto visivo che resta nella memoria come un sogno lucido. «Fortune è il mio amuleto magico – Dichiara Aua – Un modo per dimenticare il passare del tempo. Per ricavare nuova energia quando pensi di non averne più. La coda del pianoforte in questa versione significa proprio questo: non finire ma continuare a lasciarsi cadere».

Annunci

Nel videoclip, Aua attraversa paesaggi sterminati e silenziosi come se cercasse un varco nel tempo, trasformandosi e dissolvendosi nella sabbia, nella luce, nel vento. Il deserto div Esteticamente, Fortune dialoga con l’immaginario cinematografico americano, ma si muove su una traiettoria personale, tra pellicola e digitale, dissolvenze e metamorfosi.

Un racconto senza trama, ma con un respiro profondo dove ogni immagine diventa un frammento di trasformazione, un momento di grazia, un lampo di fortuna.

enta specchio interiore: uno spazio dove il caso e il destino si confondono, e ogni passo sembra condurre verso una rivelazione invisibile.

Biografia

Aua, cantautrice gardesana, debutta a vent’anni al Festival di Sanremo 2001 con i Pincapallina, dimostrando che, con un pizzico di incoscienza, si può arrivare ovunque. Poco dopo partecipa a “Icon”, tributo a Nico ideato da Franco Zanetti, perché, se si deve rendere omaggio, meglio puntare su una delle artiste più enigmatiche e di nicchia di sempre. Non contenta di seguire percorsi semplici, decide di laurearsi in giurisprudenza e specializzarsi in diritto d’autore. Nel frattempo pubblica l’album Martedì, coinvolgendo artisti italiani e internazionali di grande raffinatezza, confermando la sua passione per strade poco battute. Nel 2022, incapace di smettere di scrivere e cantare, realizza l’EP Belli Come Te grazie a un crowdfunding ben riuscito. Oggi, con l’audacia di chi non teme le superstizioni, annuncia l’uscita del suo nuovo album, Fortune, in arrivo venerdì 17 gennaio. Il disco, realizzato con il contributo del Nuovo IMAIE, porta in copertina un’immagine emblematica: la fortuna che piange. Un monito, forse, che il destino non sempre gioca a nostro favore… ma che vale comunque la pena sfidare. Che dire? La fortuna, o magari la provvidenza, sembra girare dalla parte giusta. O almeno, chissà.