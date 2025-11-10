Arezzo, individuato l’elicottero precipitato sull’Alpe della Luna

Condividi questo articolo?

Ritrovato nel territorio di Badia Tedalda. A bordo viaggiavano Mario Paglicci figura storica dell’artigianato orafo di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga

Individuato l’elicottero civile disperso nella zona dell’Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche con a bordo l’imprenditore orafo di Arezzo Mario Paglicci, 77 anni, e l’amico Fulvio Casini, 67 anni, imprenditore di Sinalunga (Siena), entrambi piloti esperti.

Il velivolo Augusta Westland è stato ritrovato nel territorio di Badia Tedalda (Arezzo). La carcassa sarebbe andata completamente distrutta nell’impatto in una zona impervia vicino ai confini di Toscana, Marche e Umbria. Non ci sono ancora conferme ufficiali sui corpi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i familiari per le operazioni di soccorso e recupero.

“Sono due toscani i dispersi a bordo dell’elicottero civile di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di ieri”, conferma sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Le ricerche – conferma Giani – sono proseguite per tutta la notte nella zona Alpe della Luna in un’area impervia. In campo il sistema di emergenza regionale, insieme a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Forze dell’Ordine e Protezione Civile. Ringrazio tutte le squadre impegnate da ore sul territorio”.

Cosa è successo

Il velivolo, di proprietà dei due uomini, era decollato dal Lido di Venezia dopo una sosta per il pranzo all’aeroporto Nicelli, diretto all’aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino, in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle ore 17 di domenica 9 novembre è però scomparso dai radar mentre sorvolava la zona di Badia Tedalda, tra le province di Arezzo, Pesaro Urbino e la fascia appenninica che segna il confine con l’Emilia-Romagna.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando il sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat ha registrato una richiesta di aiuto. Da quel momento è stato attivato il dispositivo di emergenza che ha mobilitato vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Croce Rossa, carabinieri, 118 e Aeronautica Militare.

Le ricerche

Le condizioni meteorologiche avverse – con nebbia fitta e vento – hanno complicato le operazioni per tutta la notte, costringendo l’elicottero Drago del nucleo di Arezzo a sospendere più volte i sorvoli. Sul campo, una trentina di operatori hanno battuto palmo a palmo le zone boschive di Borgo Pace e Parchiule, servendosi anche di droni termici nel tentativo di individuare eventuali tracce di calore o frammenti del velivolo.

Secondo le prime informazioni, l’Agusta Westland 109 potrebbe aver avuto un’avaria al motore, forse segnalata dagli stessi piloti pochi istanti prima della scomparsa. Tuttavia, al momento non vi sono conferme ufficiali e tutte le ipotesi restano aperte.

Chi sono i due uomini a bordo

A bordo viaggiavano Mario Paglicci, figura storica dell’artigianato orafo di Arezzo, era un appassionato di volo e da anni condivideva con Casini la passione per gli elicotteri. Questa mattina le squadre di soccorso sono tornate operative su più fronti, continuando a scandagliare la fitta vegetazione dell’Appennino fino al ritrovamento del mezzo precipitato.