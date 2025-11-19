ANNALY: in radio e sui digital store “SAI CHE MI MANCHI” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Sai che mi manchi”, il nuovo singolo di Annaly. “Sai che mi manchi” è un brano dalle sonorità più pop/soul rispetto ai precedenti, con qualche spunto r’n’b’. I toni nostalgici sono tipici dell’Artista, ma qui la cantautrice ricerca con eleganza sonorità più vicine al proprio jazzy mood. È sempre la musica che ispira l’Artista: da questa nascono storie, racconti, impressioni e “Sai che mi manchi” riflette l’eterno oscillare tra la consapevolezza della distanza e il necessario bisogno di colmarla.

Biografia

Annunci

Annaly (Annalisa Lipari) nasce negli intramontabili anni ’80 e, sin da piccola, la musica in ogni sua derivazione pervade la sua quotidianità: dai primi piccoli ensemble corali scolastici sino allo studio del pianoforte classico (M° Fanny Cogliandro, Angelo Franza) e del canto moderno (Angela Gagliardi, Paul Rosette). Sono solo gli inizi di quella che diverrà negli anni una vera e propria ricerca di sé stessa e delle proprie potenzialità musicali e canore. Esplorando differenti generi musicali, a partire dal soul – r’n’b’, passando per il modern gospel, e poi ancora ricercando nuove sonorità vocali più rock-blues, si è messa alla prova anche con la disco dance e con il funky. Numerose sono le esperienze live sui palchi in cui si è esibita come front woman (The Soulmates band, Time Travel Live band, Blue Note e Street Life band, Groove Factory band). Questo le ha permesso nel tempo di migliorare le proprie abilità comunicative e la propria versatilità vocale. La maturità raggiunta ha spinto Annaly a sperimentare nuovi progetti, inediti e cantautorali. Dopo “AzzurroMare” e “Scivoli via”, arriva un ulteriore lavoro, “Sai che mi manchi”, frutto dell’esperienza raggiunta su più fronti, dalla scrittura alla vocalità alla musicalità, magistralmente guidata da preziosissime collaborazioni. È un ulteriore passaggio artistico che traccia il percorso di Annaly.