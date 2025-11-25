Al Centro studi Rossitto presentazione del libro “I cortili di Megatubi” di Giuseppe Guglielmo

Condividi questo articolo?

Venerdì 28 novembre 2025 (alle ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), sarà presentato il libro di Giuseppe Guglielmo dal titolo “I cortili di Megatubi” (Officina della Stampa, Catania, 2024, pp. 539).

Relazioneranno: Giorgio Chessari (presidente del Centro studi Rossitto); Antonella Galuppi (presidente di Ars Iblea Aps); dott. Emanuele Bellio; prof. Giuseppe Barone.

Annunci

Sarà presente l’autore.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergica collaborazione del gruppo “Ars Iblea” con il Centro studi Rossitto di Ragusa.

Il libro ha le connotazioni di un romanzo storico. Attraverso le oltre cinquecento pagine, l’autore ripercorre le vicende del petrolchimico di Gela e il fallimento di un modello “pesante” di industrializzazione, tra abusivismo edilizio e degrado ambientale, tra vecchie mafie e signori del petrolio. L’autobiografia collettiva di una comunità in transizione tra arretratezza e modernità.