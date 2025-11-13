Agrigento, “Efebo d’Oro Film Festival”: “Lo Scuru” del regista palermitano William Giuseppe Lombardo

Condividi questo articolo?

La terza giornata della 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival ad Agrigento si apre alle ore 18 presso il Cinema Concordia con Dites-lui que je l’aime/Ditele che le voglio bene (2025), film della regista francese Romane Bohringer sulle conseguenze ed emozioni scaturite dall’abbandono di un figlio da parte di un genitore; segue alle ore 20.30 Lo Scuru, esordio al lungometraggio del regista palermitano William Giuseppe Lombardo (presente in sala), che con la suspense di un thriller gotico e i colpi di scena di un folk horror, maneggia materiale narrativo incandescente – sono le pagine dell’omonimo romanzo di Orazio Labbate -, per mostrare l’altro lato di una Sicilia che è campionessa di scheletri nell’armadio, tra mafia, immigrazione e rituali oscuri; e si chiude alle ore 22.30 con La cache di Lionel Baier, che intreccia il Kammerspiel tedesco, il romanzo di formazione e la radio in un vivace e allegro compendio della sua carriera, con una prospettiva amorevole e affettuosa nei confronti del passato francese sessantottino ma senza far mai degradare la storia nella gratuita nostalgia. I tre film sono tutti in concorso per l’Efebo d’Oro.