Addio a Padre Resca, morto oggi. Aveva 90 anni

Aveva compiuto il 90° compleanno lo scorso 10 marzo Padre Salvatore Resca, vice parroco della parrocchia Santi Pietro e Paolo nonché storico fondatore di CittaInsieme. I funerali si svolgeranno nella stessa parrocchia, in via Siena, sabato 29 alle ore 16.

Così lo ricorda sulla sua pagina social l’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco:

Con la scomparsa di padre Salvatore Resca, Catania perde uno dei suoi maggiori e migliori protagonisti.

Lo è stato a livello spirituale e religioso, svolgendo in maniera encomiabile il suo ruolo di sacerdote, attento ai sofferenti e ai bisognosi.

Lo è estato sul versante sociale e civile.

Una realtà importante nella svolta di Catania agli inizi degli anni Novanta è stata la sua intuizione di creare Città Insieme, laboratorio creativo e attivo che ha contribuito a creare il progetto del Patto per Catania che rappresenterà il cardine della cosiddetta Primavera della nostra città.

Furono anni bellissimi in cui i nostri sogni diventarono realtà, in cui lavorammo insieme, fianco a fianco: ebbi modo di apprezzare il suo carisma, la sua personalità, la sua mente poderosa e dinamica.

Eravamo una bella squadra, con i tanti amici che erano con noi.

Un rapporto che con gli anni si è mantenuto forte e continuo.

Ho sempre tenuto in gran conto i suoi suggerimenti, le sue proposte e perfino le sue provocazioni, intelligenti e prodotte dall’affetto e dalla stima reciproci.

Catania perde oggi un suo importantantissimo riferimento.

Padre Resca lascia un vuoto nel mio cuore ma anche nella città che sarà molto difficile colmare.

Quello che possiamo fare in suo onore è mantenere vivo con il nostro impegno ciò che a lui stava più a cuore: tenere alto il livello sociale, spirituale e civile nostra comunità.

Un saluto commosso, Padre Salvatore