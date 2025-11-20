A Siracusa torna “VINACRIA – ORTIGIA WINE FEST 2025”

Condividi questo articolo?

Il vino torna POP: Siracusa accoglie la seconda edizione del festival che celebra cultura, territorio e comunità

Manca davvero pochissimo al ritorno di Vinacria, e l’attesa è alle stelle. Dopo il successo straordinario della prima edizione, il festival che ha conquistato pubblico e addetti ai lavori torna domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 all’Antico Mercato di Ortigia, pronto a confermarsi tra gli appuntamenti più intensi e innovativi del panorama enologico nazionale.

Annunci

IL PROGETTO DI GIADA CAPRIOTTI: IL VINO COME LINGUAGGIO POPOLARE

Giada Capriotti, organizzatrice dell’evento insieme a Kiube Studios e Presidente dell’Associazione Vinacria, durante la conferenza stampa ha ribadito con energia la forza collettiva del progetto:

«Vedere questa sala piena mi emoziona – ha dichiarato Capriotti – perché Vinacria è prima di tutto una comunità viva. Quest’anno ospiteremo 89 espositori, tra cantine siciliane e tre aziende olivicole dell’isola – Mandredonne, Cutrera e Frantoi Ruta – oltre a due grandi novità: l’ingresso del settore spirits con dieci eccellenze regionali e l’apertura al mondo delle distribuzioni nazionali e internazionali. Raccontiamo la Sicilia, ma vogliamo anche dialogare, connettere, costruire relazioni. È questo il cuore della famiglia di Vinacria e dei suoi “Amici”: una rete che cresce e crea valore».

Capriotti ha sottolineato l’importanza del tema 2025: POP, per un linguaggio Popular, accessibile, inclusivo, autentico, capace di parlare a tutti.

«Il vino è cultura, ma negli ultimi anni è stato sovraccaricato da orpelli ridondanti, che lo hanno reso elitario. Noi vogliamo riportarlo tra la gente, farlo tornare emozione condivisa. Per questo Vinacria è POP: niente barriere, niente formalismi».

«Anche la grafica segue questo concept – spiega Antonio Zanghì, CEO di Kiube Studios – colori intensi, forme libere, un’estetica che vibra e invita a partecipare».

UN PROGRAMMA RICCO DI CONTENUTI, DEGUSTAZIONI E INCONTRI

DOMENICA 23 NOVEMBRE – GIORNATA APERTA AL PUBBLICO

Il via ufficiale sarà domenica 23 novembre alle 10:30 con il convegno inaugurale “Vinacria: un brindisi collettivo”, nella Sala Archimede dell’Antico Mercato: un momento corale dedicato a cultura del vino, legalità e comunità.

La giornata proseguirà con l’apertura, alle 11:30, degli 89 banchi di assaggio, sarà un flusso continuo di degustazioni, masterclass, incontri formativi e dialoghi con sommelier, produttori e stampa specializzata.

Alle 17:00 la Sala Archimede accoglierà la presentazione del libro “Altrove al Sud” di Robert Camuto, in dialogo con Daniele Lo Magro del Meraki Book Festival.

Il programma prevede quattro degustazioni guidate da grandi voci del settore:

Cinzia Benzi condurrà un viaggio nei vini dolci siciliani;

Gianni Sinesi guiderà una riflessione sui vini OFF DOC;

Manlio Giustiniani esplorerà le effervescenze siciliane;

Vittorio Viganò (Passion France) e Giada Capriotti metteranno a confronto vitigni bianchi siciliani e francesi, in un dialogo sorprendente tra terroir.

«La conoscenza nasce dal contatto diretto con la filiera – dalla vigna alla sala» ha ricordato Capriotti. «Solo così formiamo professionisti consapevoli e innamorati di questo mestiere».

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE – LA GIORNATA PROFESSIONALE

Lunedì 24 novembre l’accesso sarà riservato a operatori, buyer e stampa, con ingresso gratuito su accredito sul sito ufficiale.

Una giornata pensata per creare connessioni, favorire il confronto professionale e stimolare opportunità concrete tra cantine, distributori, ristoratori e giornalisti.

Alle 12:00 previsto un importante momento di dialogo e degustazione sull’olio Evo siciliano, a cura di IRVO, Istituto Regionale del Vino e dell’Olio.

UN PERCORSO EDUCATIVO E CULTURALE

Vinacria supera la dimensione di festival per trasformarsi in un percorso culturale che coinvolge la Scuola Alberghiera “Federico II di Svevia” di Siracusa, promuovendo valori come inclusione, legalità, rispetto e comunità.

Un progetto che crea ponti tra nuove generazioni, mondo del lavoro e cultura del vino.

IL TERRITORIO AL CENTRO DEL RACCONTO

Vinacria celebra i produttori, veri protagonisti dell’evento. L’intera geografia vitivinicola siciliana sarà rappresentata all’Antico Mercato, portando a Siracusa storie, identità e visioni che rendono la Sicilia una terra enologica unica.

L’area food, curata da due eccellenze del mercato di Ortigia – Salumeria Fratelli Burgio e Cappuccio Pesce Fresco – offrirà un’esperienza gastronomica autentica e radicata nel territorio.

Tra i sostenitori principali spiccano i due Main Sponsor:

Enerklima, insieme a Huawei Digital Power Italy e 3SUN,

e Palazzo Salomone con il ristorante 1 Stella Michelin Cortile Spirito Santo.

A sostegno del festival, una rete solida di:

Sponsor: Gruppo Altea, Molino e Molitoria San Paolo, Forma Italia, Francesco Arena – Mastro Fornaio, Corallo – Cucina sul Mare, Punto Caldo Boutique, Mida – Iblei on Bike, Zampa Ceramiche, Dubai Life – Matteo Celeste Immobiliare, Euro Etna Tourism, Samoa Club e Ostaria Siracusa.

Kind Sponsor: Area/M, Mercure Hotel Siracusa, Hotel Posta, Ortigia Boutique Palace, Le Due Sicilie Residence, Ristorante l’Ancora.

Partner tecnici: Creapack, Vivai Ikebana, Acqua San Pellegrino, V – ISTA, Mare Blu, Securitas Srl, enoiltech, Ies Allestimenti, Gorizz e Filingeri.

IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI

L’edizione 2025 è sostenuta dal contributo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura e dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), con il Patrocinio Gratuito da parte dell’IRVO e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Accanto al festival, gli “Amici di Vinacria” – tra cui FAI Siracusa, Meraki Book Festival, Teruar – Fiera del Vino Etico, l’Accademia delle Belle Arti Rosario Gagliardi e l’evento Piccolo è Bello – confermano la sua forza come progetto culturale condiviso.

Nella foto, Giada Capriotti