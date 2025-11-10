Condividi questo articolo?

Anche a Gangi è stata celebrata la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una cerimonia che ha coinvolto le autorità civili e militari.

Ieri mattina è stata deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento ai caduti che si trova nel balcone del municipio in Piazza del Popolo.

Sono intervenuti alla cerimonia: il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, (che indossava la fascia tricolore), la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi e altri componenti della giunta e del consiglio comunale: il vice sindaco Nicola Blando gli assessori Tiziana Ballistreri e Roberto Franco e i consiglieri Carmelo Giunta, Giuseppe Spitale e Valentina Farinella. Alle celebrazioni hanno preso parte: il vice comandante della locale stazione dei carabinieri il maresciallo Francesco Pio Passalia, il comandante del corpo forestale Francesco Notararigo, il comandante dei vigili urbani Nicola Di Marco. A deporre la corona i vigili urbani Antonio Mocciaro e Filippo Maria.

A suonare il silenzio il giovanissimo trombettista quattordicenne Marco Caruso.