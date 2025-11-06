A Castelbuono la rassegna dedicata alle nuove voci della musica italiana indipendente

Condividi questo articolo?

Un progetto a cura di Ypsigrock Festival, promosso dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS

Torna Rising Sounds, la rassegna musicale invernale, nata nel 2024, e dedicata alla scoperta delle nuove voci della musica italiana. Ideata dall’Associazione Culturale Glenn Gould ETS e curata da Ypsigrock Festival, Rising Sounds porta in Sicilia alcuni dei progetti più promettenti della nuova scena indipendente, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltarli in anteprima, anticipando spesso l’avvio dei tour nazionali.

La rassegna nasce da un lavoro attento di scouting e ricerca, con l’obiettivo di avvicinare territori spesso lontani dalle rotte principali del music business alle energie più fresche e innovative della musica contemporanea. Rising Sounds si configura così come una piattaforma di valorizzazione e crescita: da un lato, permette agli artisti emergenti di confrontarsi con nuovi pubblici e contesti professionali e, dall’altro, offre alle comunità locali la possibilità di scoprire nuove voci e nuove estetiche sonore.

Dopo la prima edizione del 2024 – che ha visto sui palchi di Palermo Lumen, Giovanni Ti Amo, Trust the Mask e Moyre – Rising Sounds 2025 si svolgerà interamente nel borgo madonita di Castelbuono (PA), grazie alla collaborazione con l’Associazione Culturale Spazioscena, che ospiterà i concerti di fluente, Simone Matteuzzi, Agenda dei Buoni Propositi e georgia, georgia, in programma tra novembre e dicembre. Quattro progetti distanti per origini, estetiche e linguaggi, ma accomunati da un’urgenza espressiva autentica e da una visione musicale che guarda con coraggio alle possibilità del presente.