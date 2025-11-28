A Bagheria “Viaggio nell’arte”, la nuova personale di Rossella Marino

Condividi questo articolo?

Un percorso visivo che conduce l’osservatore attraverso figure simboliche, immerse in un dialogo continuo con la natura.

La nuova personale pittorica dell’artista palermitana Rossella Marino, dal titolo “Viaggio nell’arte”, racconta l’identità, la forza e la vulnerabilità dell’essere umano, in particolare delle donne, attraverso volti stilizzati, colori intensi e animali totemici.

La mostra si terrà nella Sala “Fumagalli Martorana” di Villa Butera, in corso Butera 1 a Bagheria in provincia di Palermo a partire da domenica 30 novembre, data dell’inaugurazione, fino al prossimo 14 dicembre.

Le opere esposte sono l’espressione della sensibilità dell’autrice e del suo linguaggio intimo e potente, capace di unire il segno grafico alla profondità emotiva: un invito a compiere un viaggio interiore attraverso l’arte.

Il vernissage, in programma per le 10:00, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli e degli assessori comunali Daniele Vella e Antonella Elisa Insinga, rispettivamente titolari della Cultura e della Pubblica istruzione.

Previsto un intervento della giornalista Marianna La Barbera.

A moderare i lavori sarà il Maestro Mauri Lucchese.

L’ingresso è libero e gratuito.

CENNI SULL’ARTISTA

Rossella Marino è un’artista palermitana poliedrica, docente all’Istituto Superiore “Don Luigi Sturzo” di Bagheria.

Le sue opere, esposte sia in Italia che all’estero, sono state pubblicate in autorevoli riviste quali “Art Now” di Sandro Serradifalco, nell’antologia di Carla Colombo dedicata alla montagna, nel libro “Rivelazioni naturalistiche” di Elisabetta La Rosa e in “Conosco un Artista” di Claudio Visentini.

Ha partecipato a diverse mostre collettive curate dallo storico e critico d’arte Leonarda Zappulla allo spazio espositivo “Experience”, da Isabela Seralio, da Aurelia Canè del Gruppo Colorato e da Valentina Marongiu della “MAAV Gallery” di Ostiglia, in provincia di Mantova.

Vari articoli dedicati all’artista sono stati pubblicati dalle giornaliste Marianna La Barbera e Roberta Strano.

Oltre che da Leonarda Zappulla e Aurelia Canè, l’artista è stata intervistata dal Maestro Mauri Lucchese.

Le mostre personali tenute da Rossella Marino si sono svolte a Frascati, in provincia di Roma, con il critico d’arte Elisabetta La Rosa, a Palermo con la dottoressa Aurelia Canè e a Cremona con la professoressa Daniela Belloni.

*In copertina, “The waves of the sea” di Rossella Marino