Tutto pronto per l’inaugurazione della 45esima edizione dell’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia.

L’inaugurazione è in programma, oggi domenica 5 ottobre 2025, alle ore 12

La 45ª edizione dell’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, torna, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, ai giovani, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”, in assoluto la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna. Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia.

Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, l’Ottobrata costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari.

Quattro domeniche di festa all’insegna delle tradizioni, della cultura, della musica, del cabaret e soprattutto del buon gusto che, anche quest’anno, ritroverete nei profumi e nei sapori dei nostri panini e piatti gourmet.

09.00/23.00

– 5 Ottobre: ‘

– 12 Ottobre:

– 19 Ottobre: ‘

– 26 Ottobre:

#Ottobratazafferanese2025

TUTTE LE DOMENICHE

Ø AVVENTURA IN QUAD SULLA COLATA DEL 1992

Ø VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO E DELLE MOSTRE DEL PALAZZO DI CITTÀ

Ø SPETTACOLI MUSICALI E CIRCENSI

Ø SHOW-COOKING DI PIATTI TIPICI LOCALI

Ø PLANETARIO E PARETE D’ARRAMPICATA

Per tutte le domeniche del mese, la manifestazione si snoda da Piazza della Regione Siciliana, fino a via Roma, per poi raggiungere il trionfo dei sapori, in Piazza Umberto.

L’Ottobrata è facilmente raggiungibile grazie a 5 ampi parcheggi, dislocati in punti strategici attorno a tutto il perimetro del comune di Zafferana Etnea. Ciò consente ai visitatori di lasciare comodamente e senza stress la propria auto e salire a bordo di bus navetta, che li conduce direttamente a pochi passi dagli ingressi della manifestazione.

Dall’inizio degli anni ’80, l’Ottobrata Zafferanese è cresciuta da una modesta mostra-mercato a uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno siciliano.

Ogni domenica è dedicata a un prodotto simbolo dell’Etna, tra sapori autentici, cultura e innovazione.

LE DOMENICHE DEL SORRISO

PIAZZA CARDINALE PAPPALARDO – ORE 17.30

5 OTTOBRE – CLAUDIO CASISA

12 OTTOBRE – GINO ASTORINA

19 OTTOBRE – UCCIO DE SANTIS

E quest’anno una grande novità: #aspettando l’Ottobrata: 4 e 11 ottobre.

Dopo lo spettacolo, del 4 ottobre, con MARIO VENUTI, l’11 ottobre, in scena la SCHOLA CANTORUM AETNENSIS con GIUSY QUARENGHI