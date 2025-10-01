SOFIA: in radio “BADDIE GIRL” il nuovo singolo dell’artista di soli 9 anni contro il bullismo

Condividi questo articolo?

“Baddie Girl”, il nuovo singolo di Sofia disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 settembre. ‘Baddie Girl’ è un brano hip hop fresco e potente che promuove un messaggio di fiducia in sé stesse e rifiuto del bullismo. La protagonista non è una ‘cattiva ragazza’, ma una persona sicura di sé che non si lascia intimidire e risponde con ironia e determinazione a chi la attacca. Questo brano è un inno per tutte le ragazze adolescenti e pre-adolescenti che vogliono sentirsi libere e forti, divertendosi e ballando. Sofia è la più giovane artista a lanciare un singolo hip hop a livello internazionale. Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando ho scritto Baddie Girl con mia mamma, pensavo a quella compagna a scuola che faceva la bulla: volevo trasformare quella rabbia in musica. Lavorando al progetto ho scoperto cosa significa dare forma a un’idea che ti rappresenta davvero. Ogni volta che canto questo brano sento che sto costruendo il mio mondo musicale, passo dopo passo, e che ogni ragazza può sentire la propria forza dentro la mia musica.” Il videoclip di “Baddie Girl” diretto da Matilde Calamai, mamma di Sofia, è un viaggio visivo tra tre universi simbolici. Il campo da basket diventa metafora di sfida e forza interiore, un luogo dove Sofia rompe gli schemi di un gioco considerato maschile. I murales di MAAC portano l’autenticità dell’arte di strada, un dialogo tra colore e identità. Lo studio di Gabriele Bellini fotografo e videomaker rappresenta invece l’occhio che cattura l’essenza: la trasformazione di Sofia in immagine, energia e verità. Ogni scena è un tassello di un racconto che parla di emancipazione, arte e libertà di esprimersi senza limiti.

Biografia

Sofia è una giovane cantante e performer di soli 9 anni che, insieme alla mamma Matilde Calamai, forma il duo Chic Boom Boom. La sua avventura musicale è iniziata quando aveva solo 6 anni, quando ha scritto la sua prima canzone per bambini con la mamma. Da quel momento, la musica è diventata una parte fondamentale della sua vita. Sofia studia canto, pianoforte e musical, e frequenta corsi di danza hip hop, portando avanti una formazione completa che unisce voce, strumenti e movimento. Le sue ispirazioni sono varie, spaziando da artisti italiani come Anna Pepe a voci internazionali come That Girl Lay Lay e Doja Cat. Il suo stile è fresco e contemporaneo, unendo sonorità pop e hip hop a testi che raccontano esperienze e valori che i suoi coetanei possono riconoscersi. Con il progetto Chic Boom Boom, Sofia ha già pubblicato diversi singoli e un album, tra cui “La Principessa Maleducata” e “Non Smettere Mai di Sognare”.

La musica di Sofia è rivolta soprattutto a un pubblico di bambine e ragazze, ma con messaggi universali che coinvolgono anche famiglie e genitori. Con i suoi brani, Sofia racconta storie di amicizia, coraggio, libertà e autenticità, affrontando temi attuali come il bullismo e l’importanza di essere se stessi.

Il suo sogno è diventare una cantante e performer riconosciuta, capace di parlare a una nuova generazione con voce fresca e autentica. Nei prossimi anni, Sofia punta a portare la sua musica su palchi sempre più grandi, anche a livello internazionale. Per lei, la musica non è solo intrattenimento, ma un invito a credere in se stessi e a essere unici.