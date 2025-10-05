ROSSELLA: da oggi in radio “FILO ROSSO” il nuovo singolo

E’ in rotazione radiofonica “FILO ROSSO”, il nuovo singolo di ROSSELLA, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 26 settembre, con il quale ha vinto il Premio Nazionale Cesare Filangieri. “FILO ROSSO” è un promemoria per chi non si accontenta di esistere, ma vuole anche sentirsi vivere. Dentro questo brano c’è un viaggio tra crisi e rinascita, tra mostri interiori e voglia di sorridere, tra la paura di sparire e il desiderio feroce di lasciare un segno. È una canzone che abbraccia le nostre contraddizioni: la fragilità che convive con il coraggio, il dolore che diventa maestro, la caduta che si trasforma in trampolino. La canzone non cerca la perfezione: celebra le crepe, gli sbagli, gli inciampi.
È un invito ad abbracciare la vita per ciò che è – incantevole e crudele, luminosa e spietata – e a scoprire che è proprio da quel filo rosso invisibile che ci regala amore, anche quando pensiamo che si sia dimenticata di noi. Un inno di fiducia e apertura alla vita. La penna di ROSSELLA torna a dipingere una carrellata di immagini che sono sognanti e concrete allo stesso tempo, confermando così che l’intreccio tra la poesia e la vita vissuta è il marchio di fabbrica della sua scrittura. L’artista vuole mettere una lente d’ingrandimento sulla profondità dell’animo, attraverso un testo che affronta tematiche di crescita personale con un’immediatezza e una semplicità disarmanti. Musicalmente, il brano si muove tra sonorità pop e scrittura cantautorale.
La chitarra acustica è protagonista e regala una ritmica pulsante in apertura del brano, che prosegue spalancandosi via via anche grazie all’ingresso degli archi e della batteria, segnando un confine netto tra la prima parte – più intima e dolce – e la seconda, più esplosiva e sanguigna, culminando in uno special parlato che rappresenta il momento di maggiore intensità. La voce di ROSSELLA non si limita soltanto a raccontare: confessa, accoglie, brucia e consola, diventando il filo emotivo che lega chi ascolta a un’esperienza condivisa.
Il videoclip di “FILO ROSSO” è un incontro tra un’idea registica della stessa ROSSELLA e il filmmaking e l’editing di Armando Di Lillo. L’impostazione è molto cinematografica e alterna momenti cantati al racconto di eventi realmente vissuti dalla cantautrice. La protagonista è una bambina (Ludovica Zommers, per la prima volta sullo schermo) che interpreta ROSSELLA da piccola durante un episodio di bullismo. Il videoclip racconta dolore e passione, passando attraverso la solitudine di una bimba sognatrice e in cerca di “due occhi a cui sorridere”. L’incontro tra la parte adulta e quella bambina, unito a quello di un’amicizia che dura nel tempo è l’ingrediente emotivo di immagini cariche di sentimento e fiducia nella vita.
Biografia
Rossella Perticone, in arte ROSSELLA, nasce nel 1996 in Ciociaria, immersa nel verde e nelle acque di Fiuggi. Sin da giovane, mostra una passione per la musica, studiando canto e pianoforte ed esibendosi in spettacoli teatrali, serate pianobar e piazze cittadine. Durante l’adolescenza, comincia a scrivere canzoni, che diventano un bisogno irrinunciabile per comunicare sé stessa. Dopo aver intrapreso un percorso universitario a Roma, ROSSELLA decide di dedicarsi totalmente al mondo musicale e attoriale. Le sue canzoni parlano di rapporti umani, crescita personale e importanza di seguire i sogni. Le sue influenze spaziano da Gianna Nannini a Lady Gaga, da Lucio Dalla a Roberto Vecchioni, creando un sound rock melodico che si fonde con la sua voce emotiva, vulnerabile e al contempo grintosa.
Il 28 marzo 2025 è uscito “SEMPRE”, il primo singolo del suo progetto musicale, un brano che segna l’inizio di un viaggio artistico intimo e potente. ROSSELLA si è esibita con “SEMPRE” all’Auditorium Parco della Musica (Sala Petrassi) e ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche e contest musicali, tra cui “Sogni di gloria” su Rai Radio 2 e la finalissima del contest “Un talento x il successo” presso il Teatro Comunale di Fiuggi. Il 20 giugno ha pubblicato il suo secondo singolo “MELA A META’”, eseguito per la prima volta dal vivo in diretta su Radio Roma Sound. Il videoclip ufficiale è stato presentato in anteprima su Il Messaggero.
ROSSELLA è seguita da quello che lei stessa definisce un “dream team” di professionisti che la supporta nella realizzazione del suo progetto musicale. La sua etichetta è FDAM, la distribuzione dei suoi singoli è affidata ad Altafonte Italia, mentre il management è svolto da Fabio Dell’Aversana e da Francesco Marchese. Ad affiancarla come ufficio stampa c’è la Red&Blue Music Relation, ed in particolare Marco Stanzani e Clarissa D’Avena per la promozione radio/TV. Il target di riferimento di ROSSELLA è molto trasversale, ma copre principalmente la fascia dai 20/25 ai 35/40 anni. Le tematiche attorno alle quali ruota la sua musica riguardano in particolare i rapporti umani, la scommessa su sé stessi, la crescita personale e la possibilità di ascoltare e seguire i propri sogni a qualsiasi età; dunque il suo pubblico di riferimento ricomprende certamente chi nella musica ricerca un conforto ed una liberazione, chi ha bisogno di uno stimolo per avere più fiducia in sé stesso e nella vita, chi ama l’unione della melodia italiana a dei testi che raccontino storie nelle quali riconoscersi e da cui trarre ispirazione e forza.