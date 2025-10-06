Palermo, la cantautrice pioniera della scena musicale d’autore al femminile AIDA SATTA FLORES presenta VOLVER

Condividi questo articolo?

Mercoledì 8 ottobre la cantautrice pioniera della scena musicale d’autore al femminile AIDA SATTA FLORES presenta VOLVER, un doppio album che nasce da due anni di intensa collaborazione con i giovani musicisti del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo. Il progetto si inserisce nell’articolato progetto culturale “FAI LA TUA pARTE”, nato per sostenere i giovani artisti emergenti nella costruzione di una propria identità musicale.

«”VOLVER” è ritornare senza nostalgia, girare, in eterno cambiamento – dichiara Aida Satta Flores – Dopo 2 anni con i giovani del Conservatorio arriva un oggetto fisico “confezionato” all’antica; dischi rari, oggi, in cui la tecnologia ha reso tutti indipendenti e capaci di creare progetti con il semplice utilizzo del pc. Il mio, il nostro album, rappresenta per me un’opera d’arte, proprio perché possiede la pluralità di voci coinvolte, intorno alle mie canzoni col tuorlo ancora vivo, antiche o attuali, in cui ho rispettato e lasciato libertà ad ogni identità musicale. Come un mazzo di fiori: accanto all’orchidea c’è posto per il fiore di campo. Credo sia l’unica via d’uscita in un mondo, non solo musicale, che spesso si trova indirizzato ad un SUONO UNICO. A me personalmente, questo disco allarga anima e polmoni. Da qualche parte bisogna pur iniziare a contribuire a cambiare l’attitudine all’Ascolto, per trovare ognuno, artisti e pubblico, il proprio Ascolto, Fiuto, Gusto, senza imposizioni dall’esterno. Sono 15 canzoni che mi riconciliano, grazie alla cura di quanti hanno suonato e arrangiato e alla generosa disponibilità degli artisti che hanno partecipato, anche con quella me stessa che, da tanti anni, non cercava più vetrine da grandi orizzonti e panorami per le proprie creature. Grazie ad Azzurra Music ho trovato un’opportunità per me e le mie canzoni, e per quanti ci hanno lavorato, per arrivare, col nostro lavoro, a quante più persone. In fin dei conti se scrivo è per vuotare un pieno che preme dentro di me, e una canzone, dopo che è nata, non è dell’autore, ma di chi la fa sua. La storia insegna. Dovrebbe».

“VOLVER” non è solo un album musicale, ma una narrazione collettiva che intreccia musica, memoria civile e passione artistica. Ogni brano è una tessera di un mosaico pensato per celebrare 33 anni dal 1992, un anno spartiacque per la storia personale, musicale e civile di Aida Satta Flores, un lavoro mastodontico, che vede la partecipazione di artisti di grande rilievo tra cui si annoverano Amedeo Minghi, Eugenio Bennato, Moni Ovadia, ma anche Davide Shorty, Cisco Bellotti, Mariella Nava, Max Manfredi, Mario Incudine, Danilo Sacco, Dudu Morandi, Lina Gervasi al theremin (fortemente voluto da Aida), Corali ed Ensemble orchestrali come la Corale Settima Polifonia, Cantoria del Teatro Massimo di Palermo, e tanti altri.

Questa la TRACKLIST di VOLVER

Il profumo dei limoni 2.0 – Con Ensemble Conservatorio A. Scarlatti di Palermo

VINILE 1

Lato A

Semi di note– ft. Max Manfredi, Lina Gervasi (theremin) Marinai– ft. Federico Sirianni Fiori di carta– ft. Mariella Nava La metamorfosi di un fiore– ft. Amedeo Minghi

Lato B

Le mie mele – ft. Corale Settima Polifonia Pizzich’e vasa – ft. Eugenio Bennato Qui la mafia non c’è – ft. Cisco Bellotti, Davide Shorty, Treephase Band, Allievi Yellow School Il profumo dei limoni 2.0 – ft. Moni Ovadia, Corale Cantoria Teatro Massimo Palermo

VINILE 2

Lato C

Un bersaglio al centro– ft. Augusto Daolio (in memoriam), Cisco Bellotti sarArcord– ft. Danilo Sacco, Davide “Dudu” Morandi (MCR) unn’È – ft. Mario Incudine Dove guarda il cielo– ft. Lina Gervasi (theremin)

Lato D

Parlare con i limoni – ft. Mariella Nava, Max Manfredi Io scappo via Calimero vince sempre(perché Vince chi molla) – ft. Pierpaolo Petta (fisarmonica), Lina Gervasi (theremin), Corale Settima Polifonia Ghost Track: A cuore nudo Demo inedito con arrangiamento di Mariano Tarsilla, diverso dalla versione pubblicata nell’album Bellandare(2015), dove Aida affidò un cameo a Leo Gullotta.

Aida Satta Flores, cantautrice Siciliana nata a Palermo il 21 settembre 1960, dopo la vittoria al Festival di Castrocaro 1985, ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo: 1986 con Croce del Sud – prod. artistica Roberto Colombo; 1989 con Certi Uomini – prod. artistica Gino Paoli e Peppe Vessicchio; 1992 con Io scappo via – prod. artistica Nomadi. Negli anni ha preso parte a numerosi eventi artistici e sociali: il Premio Rino Gaetano, il festival O’ Scià, il Premio De André, e iniziative antimafia con i MCR per LIBERA. Nel 2008 ha ricevuto il Premio Lunezia per il Valore Musical-Letterario dell’Album Aida Banda Flores e il Premio Mia Martini nella sezione Donna Live. Nel 2009 ha conquistato il Premio della Critica e Premio per la migliore musica con la canzone A cuore nudo al Festival degli Autori di Sanremo, il Premio Fuori dal coro, Il Premio Miglior tour 2009 al Festival Internazionale Suoni dal Salento e il Premio al Festival Contro. Nel 1992 Aida Satta Flores pubblica il suo album d’esordio, Il profumo dei limoni, unica produzione dei Nomadi. Dieci anni dopo, nel 2002, esce il suo secondo lavoro discografico, Voglio portarti musica, prodotto da Arte Senza Fine, realtà con cui continua a collaborare fino ad oggi. Nel 2005 arriva il terzo album, Aida Banda Flores, un live di brani inediti, realizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato ai Beni Culturali. L’anno successivo, nel 2006, pubblica una riedizione dello stesso album, in formato CD + DVD. Nel 2015 dà alle stampe Bellandare, un disco arricchito dalla partecipazione di artisti del calibro di Edoardo De Angelis, Mimmo Locasciulli, Leo Gullotta, Vincenzo Mancuso e Giovanni Sollima, co-prodotto con Leonardo Bruno. Le illustrazioni degli album Aida Banda Flores e Bellandare furono un dono di Sergio Staino. Nel 2021, in piena pandemia, realizza d’Istanti, un DVD che documenta due concerti speciali tenuti al Teatro Greco di Tindari e alla Cattedrale di Palermo, con gli archi diretti dal M° Valter Sivilotti e la partecipazione dei Radiodervish. Il progetto è stato donato a studenti delle scuole superiori e ai detenuti, sottolineando ancora una volta il forte impegno sociale dell’artista.

Dal 2022 al 2024 realizza, in Sicilia e in Germania, concerti speciali: Storie in jazz: Suono tra l’indaco e il tuono con Peter Wegele; BATTIATICA, concerti sold-out, tributo a Franco Battiato, con oltre 80 musicisti, Orchestra Sinfonica Siciliana, i tenori del Teatro Massimo di Palermo e la sua storica band. unn’È, singolo dedicato a Battiato, esce, ancora inedito, in videoclip, sul canale YouTube dell’artista, il 18 maggio 2024, nel terzo anno della scomparsa del Maestro di Ionia, per essere ripubblicata il 21 giugno 2024 da LaSanBiagio edizioni di Amedeo Minghi.

Il 2025 è l’anno del ritorno di Aida, in collaborazione con Azzurra Music: il 21 giugno esce il CD Canzoni à la coque, 7 brani che anticipano il doppio album in vinile e streaming VOLVER, in uscita l’8 ottobre 2025. Un ritornare senza nostalgia, girando in eterno cambiamento. Il nuovo progetto di Aida verte sull’importanza del concetto del FAI LA TUA pARTE. Nato e sviluppatosi nel corso di due anni di lavoro con i giovani, musicisti e compositori, di uno dei più storici Conservatori d’Italia, vede la partecipazione di numerosi ospiti: Max Manfredi, Federico Sirianni, Mariella Nava, Amedeo Minghi, Mario Incudine, Danilo Sacco, Davide “Dudu” Morandi dei Modena City Ramblers, Eugenio Bennato, Moni Ovadia, Davide Shorty, Cisco Bellotti, Lina Gervasi al theremin, la Corale Cantoria Teatro Massimo di Palermo e il Coro Settima Polifonia.

Il primo singolo Un bersaglio al centro, ft Cisco Bellotti, è stato pubblicato su tutte le piattaforme streaming il 26 settembre, in memoria di Augusto Daolio che volle cantarla con lei nel 1992, nel suo primo album Il profumo dei limoni.