Ordine Medici Tp: convenzione con il Liceo Classico “Pascasino–Giovanni XXIII” di Marsala per curvatura biomedica

Condividi questo articolo?

È stata ufficialmente siglata la convenzione tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trapani e il Liceo Classico “Pascasino – Giovanni XXIII” di Marsala per l’attivazione della curvatura biomedica, un percorso formativo che arricchirà l’offerta didattica dell’istituto e permetterà agli studenti di avvicinarsi in maniera concreta e graduale allo studio delle scienze mediche e sanitarie.

L’accordo prevede la collaborazione tra medici e docenti per lo svolgimento di attività didattiche e laboratoriali che introdurranno gli studenti a tematiche di carattere medico e scientifico, offrendo una formazione integrata tra saperi umanistici e scientifici.

“Con grande soddisfazione – dichiara il Presidente dell’Ordine, dott. Filippo Mangiapane – consolidiamo un percorso che mette in dialogo il mondo della scuola e quello della professione medica. La curvatura biomedica rappresenta un’opportunità preziosa per i giovani, che potranno orientarsi con maggiore consapevolezza verso futuri studi universitari e professioni nel campo sanitario”.

“Il nostro impegno – continua Mangiapane – è di accompagnare i ragazzi con professionalità e passione, trasmettendo non soltanto conoscenze scientifiche, ma anche valori fondamentali come l’etica, la responsabilità e la dedizione al prossimo, che sono alla base della professione medica”.

L’Ordine dei Medici di Trapani esprime inoltre il proprio ringraziamento alla Dirigente scolastica prof.ssa Anna Maria Angileri, nonché alle docenti referenti del progetto, prof.sse Catia Tumbarello e Valeria Trapani, per la sensibilità e la dedizione con cui hanno curato l’avvio di questo importante percorso di formazione.