Nuovo allarme droni e disagi all’aeroporto di Monaco, poi riprendono i voli

Condividi questo articolo?

La ripresa graduale dalle 7 del mattino, l’avviso sui ritardi nello scalo “per tutta la giornata”

Nuovo ‘allarme’ droni e disagi all’aeroporto di Monaco. “A causa del rilevamento di droni, il 4 ottobre 2025 è stato posticipato l’avvio delle operazioni di volo”, è l’avviso pubblicato sul sito web dell’aeroporto, con la precisazione che “a partire dalle 7 riprendono gradualmente le operazioni di volo” e che “ci saranno ritardi per tutta la giornata”. L’invito “a tutti i passeggeri” è a “consultare il sito web della propria compagnia aerea per informazioni prima di arrivare in aeroporto”.

Le operazioni sono riprese, riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa, dopo che il rilevamento di due droni ha portato ieri sera allo stop a tutti i voli, con il traffico aereo sospeso per la seconda notte consecutiva come misura precauzionale. Un portavoce dell’aeroporto ha confermato un “aumento graduale” delle operazioni.

Gli sviluppi hanno avuto ripercussioni su diversi voli, alcuni cancellati, per circa 6.500 viaggiatori, stando ai dati diffusi dallo stesso aeroporto, il secondo della Germania. C’è stato chi ha passato la notte in aeroporto.

Una quindicina di droni erano inoltre stati rilevati la notte di giovedì scorso presso la base militare di Elsenborn, in Belgio, hanno rivelato ieri i media Vrt e Het Laatste Nieuws, mentre la difesa ha annunciato l’apertura di un’inchiesta. La base ospita un campo di addestramento dell’esercito belga, al confine con la Germania. I droni sono stati avvistati casualmente durante un test.