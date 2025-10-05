Manifestazione pro Pal a Roma, accerchiata e minacciata cronista Adnkronos

Condividi questo articolo?

Stava scattando delle foto a incappucciati arrivati su piazza San Giovanni

Una cronista dell’agenzia AdnKronos accerchiata e minacciata da persone incappucciate a Roma, oggi 4 ottobre, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione per Gaza. Il gruppo di incappucciati, che si trovava nel corteo pro Pal, arrivato a piazza San Giovanni, è stato fischiato dai manifestanti e cacciato: “Andate via”, hanno urlato dalla piazza. Dopo poco gli antagonisti si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. Una cronista dell’Adnkronos che stava scattando delle foto è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini.

“Solidarietà alla redazione AdnKronos per l’indecente aggressione alla cronista che documentava la violenza della piazza Pro pal. Auspichiamo la netta condanna dell’accaduto e la solidarietà da tutte le forze politiche e dall’ordine dei giornalisti”, afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

Nella foto, Polizia e carabinieri alla manifestazione