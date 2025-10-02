Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: 2 morti. Ucciso anche l’aggressore

Condividi questo articolo?

Tre feriti sono in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta nel giorno dello Yom Kippur, il più sacro del calendario religioso ebraico. Re Carlo: “Sconvolto e addolorato”. Starmer rafforza sicurezza delle sinagoghe: “Proteggeremo la comunità ebraica”

Attacco con coltello oggi 2 ottobre davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester. Due persone sono morte mentre altre tre persone ferite versano in gravi condizioni. L’uomo, che ha aggredito prima con un’auto e poi con un coltello, è stato ucciso dalle forze della sicurezza intervenute, ha dichiarato la polizia di Greater Manchester parlando di presunto attacco terroristico sferrato durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico.

La polizia di Manchester in una nota ha comunicato di essere stata “chiamata alla sinagoga della congregazione ebraica di Heaton Park, in Middleton Road a Crumpsall, alle 9.31 da un cittadino che ha dichiarato di aver visto un’auto dirigersi verso alcune persone e di aver visto accoltellato un uomo”. Dopo che è stato dichiarato ”un evento grave alle 9.37”, ”sono stati sparati dei colpi d’arma da fuoco dagli agenti della Greater Manchester Police alle 9.38. Un uomo è stato colpito, si ritiene sia il colpevole”. Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti della polizia, ”i paramedici sono arrivati sulla scena alle 9.41″ e hanno prestato “soccorso ai cittadini, con ferite causate sia dal veicolo che da arma da taglio”.

Il sindaco: “Evento grave”

Il sindaco di Manchester Andy Burnham ha parlato di “evento grave”. Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ”evitare la zona” dove si è verificata l’aggressione. Il primo cittadino ha aggiunto che l’incidente è stato gestito “in modo efficace” da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester.

Starmer rafforza sicurezza delle sinagoghe: “Proteggeremo la comunità ebraica”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato il rafforzamento delle misure di sicurezza nelle sinagoghe della Gran Bretagna. ”Ulteriori risorse di polizia saranno dispiegate nelle sinagoghe di tutto il Paese e faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza della nostra comunità ebraica”, ha dichiarato Starmer su X. Il premier sta tornando a Londra da Copenaghen, dove era presente per una riunione dei leader europei, e presiederà una riunione d’emergenza del Cobra. “Ho parlato con Mark Gardner del Cst (Community Security Trust) e con Andy Burnham, sindaco di Manchester. Voglio ringraziare i servizi di emergenza per la rapidità del loro intervento”, ha scritto Starmer.

Re Carlo: “Sconvolto e addolorato per terribile attacco sinagoga”

Re Carlo si è detto, insieme alla regina Camilla, “profondamente scioccato e rattristato nell’apprendere del terribile attacco di Manchester, soprattutto in un giorno così significativo per la comunità ebraica. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questo terribile incidente e apprezziamo profondamente la rapidità d’intervento dei servizi di emergenza”.