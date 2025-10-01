Maltempo nell’Agrigentino, dispersa donna travolta dall’acqua, auto Carabinieri ribaltata su A20

Condividi questo articolo?

Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell’Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali. Nubifragio anche a Sciacca dove il sindaco nelle primissime ore del mattino ha firmato un’ordinanza di chiusura delle scuole. Allagamenti in varie zone dell’agrigentino, persone bloccate in casa nella zona del lungomare di San Leone.

Il maltempo in queste ore colpisce però tutta la Sicilia. Nel palermitano una gazzella dei Carabinieri si è ribaltata lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo e tre militari dell’Arma sono rimasti feriti, per uno di essi è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco al fine di liberarlo dalle lamiere della volante nelle quali è rimasto incastrato. L’incidente, pare a causa di un violento temporale, si è verificato tra gli svincoli di Castelbuono e Cefalù.