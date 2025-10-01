L’hairstylist catanese Mattia Spoto ha conquistato il podio a Parigi alla manifestazione internazionale “OMC Hairworld”

Condividi questo articolo?

Il diciottenne catanese Mattia Spoto ha conquistato il titolo di campione del mondo nell’ambito della manifestazione “OMC Hairworld” tenutasi a Parigi.

La sua straordinaria abilità nell’arte del taglio e della pettinatura ha conquistato la giuria per il secondo anno consecutivo: nel 2024, infatti, aveva già ottenuto il titolo di vicecampione.

“Desidero ringraziare – dice Mattia – la mia famiglia e tutti coloro che credono in me: l’Accademia UAAMI diretta dal presidente Nunzio Scammacca, lo staff UAAMI, il mio trainer Giovanni Morra, la parte tecnica rappresentata da Marco De Falco e Filippo Gioia, il direttore Daniele Pergolizzi, il dirigente Salvo Lo Bianco e il Centro di Formazione ARS”.

“Esprimo le mie più vive congratulazioni a Mattia Spoto e alla sua famiglia – afferma Giuseppe Zitelli, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana – per la sua straordinaria vittoria che rende tutti noi molto orgogliosi”.

“Un giovanissimo catanese – prosegue – che raggiunge un traguardo così importante, rappresenta un esempio per tanti ragazzi siciliani: il futuro si costruisce soltanto avendo fiducia nelle proprie capacità, mettendosi in gioco e non avendo paura di osare”.