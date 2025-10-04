Il sipario torna ad aprirsi per il “Cabarettiamo”, per il Festival della comicità di Piazza Armerina

Condividi questo articolo?

Dopo anni di attesa, il sipario torna ad aprirsi per il “Cabarettiamo”, il Festival della comicità di Piazza Armerina che riparte più brillante che mai con la sua quinta edizione. Un ritorno tanto atteso da un pubblico che, in questi anni, non ha mai smesso di chiedere: “Perché non lo riproponete?”. E così, dopo quattro edizioni che hanno lasciato il segno tra risate, spensieratezza e buonumore, il festival torna a vivere grazie al Comune di Piazza Armerina, pronto a scommettere ancora una volta su un progetto che unisce artisti e spettatori nel segno della leggerezza.

Nato quasi in sordina nel 2014, da un’idea del duo radiofonico “SenzaRadio” (Angelo Franzone e Andrea Lombardo), “Cabarettiamo” è cresciuto anno dopo anno, conquistando una valenza regionale e diventando un punto di riferimento per tanti comici desiderosi di esibirsi, sperimentare e improvvisare. Proprio i SenzaRadio, insieme alla show-girl Mariangela Turi, con generosità e passione organizzano e conducono l’intera manifestazione in maniera volontaria, offrendo alla città un evento culturale di grande valore senza alcun compenso. Quest’anno il festival amplia ulteriormente i suoi orizzonti, grazie alla presenza di “Sicilia 242”, canale del digitale terrestre con copertura nazionale che darà all’evento una visibilità ancora più ampia. Altra novità, la presenza sul palco dei “Piazzeski” una band di musicisti d’eccezione che interagirà dal vivo con i conduttori per creare momenti di grande divertimento.

L’appuntamento è fissato al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, cornice storica e suggestiva che ha già ospitato le passate edizioni. Qui, il prossimo 27 novembre, andrà in scena un’unica grande serata dove il vero protagonista sarà l’umorismo in tutte le sue forme: dal cabaret alle imitazioni, dalle barzellette alla magia, dal mimo alla stand-up comedy. Le iscrizioni sono già aperte (e si chiuderanno il 31 ottobre) per comici di ogni genere e provenienza. “Cabarettiamo” è un’occasione per mettersi alla prova davanti a un pubblico caloroso e a una giuria tecnica d’eccellenza, che decreterà il vincitore della quinta edizione. Come da tradizione non mancheranno le trovate comiche dei “SenzaRadio” e l’energia travolgente di Mariangela Turi che quest’anno porteranno sul palco alcuni sketch e gag ispirati al grande varietà per uno spettacolo nello spettacolo.

Il cuore pulsante del festival restano i comici. Ed è a loro che gli organizzatori lanciano l’invito: «Iscrivetevi, portate la vostra ironia, il vostro talento e la vostra voglia di divertire. Cabarettiamo vi aspetta per regalarvi un palco prestigioso e un pubblico che non vede l’ora di applaudire. Trovate tutte le info sul sito www.senzaradio.com Appuntamento il 27 novembre 2025 al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina. L’ingresso per il pubblico sarà gratuito ma affrettatevi a prenotare il vostro posto». Cabarettiamo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, trasformando ancora una volta la città in una capitale della risata.