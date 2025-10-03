Il Comune di Gangi ha promosso il mese “October Books and events”

Condividi questo articolo?

Il Comune di Gangi ha promosso un mese di eventi culturali e appuntamenti di carattere nazionale dedicati principalmente ai libri e alla lettura. Al via domenica il primo appuntamento della kermesse dal titolo “October Books and events” con una giornata di studi dedicata a: “La sapienza del creato e la voce di Francesco” a cura del Centro studi francescani medievali, Officina di studi medievali e Bcsicilia.

La giornata di studi, che si svolgerà nelle sale nobili di Palazzo Bongiorno nel cuore del centro storico di Gangi, è divisa in due sessioni e prevede interventi di insigni relatori e studiosi della vita del Santo d’Assisi. La sessione mattutina prenderà il via, alle ore 10.30, con i saluti istituzionali di: Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi, Valter Stoppini, sindaco del comune di Assisi, Fra’ Antonino Catalfamo, ministro provinciale dei Frati Minori di Sicilia, don Giuseppe Amato, parroco della chiesa Madre di Gangi, Rodolfo Coccioni, responsabile Festival Nazionale delle Geoscienze “Settimana del Pianeta Terra”, Leonardo Gennaro, presidente della BCC Madonie, Diego Ciccarelli, presidente dell’Officina di Studi Medievali e Roberto Franco, presidente del Centro Studi Francescani e Medievali.

Alle ore 11 al via la giornata di studi con gli interventi di: Antonino Clemenza OFM Pontificia Università Antonianum; Arturo Milici OFM Provincia dei Frati Minori di Sicilia; Massimo Travascio OFM, Custode Convento Porziuncola Basilica Papale Santa Maria degli Angeli; Marcello Grifò, Istituto di Studi Patristici “J.H. Newman” – Facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” e Enrico Gennari, società Italiana di Geologia Ambientale. Modera Alfonso Lo Cascio, presidente regionale Bcsicilia.

Nel pomeriggio (inizio ore 16.30) dopo i saluti di Davide Rondoni, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e Michele Orifici, vice presidente nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, sono previsti gli interventi di: Anna Pia Viola, facoltà Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista”, Carlo Bottero OFMConv, direttore della biblioteca del Sacro Convento di Assisi, Angela Ales Bello, Pontificia Università Antonianum, Paolo Capitanucci (Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e Roberto Franco (Centro Studi Francescani e Medievali). Modera Maria Piera Franco Centro Studi Francescani e Medievali.