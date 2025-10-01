Esplosioni a Monaco di Baviera: “Minaccia concreta e verificata contro Oktoberfest”

Condividi questo articolo?

Un’uomo si sarebbe tolto la vita in casa dei genitori dopo aver preparato esplosivi e appiccato un incendio a Lerchenau

“Una minaccia verificata riguardante esplosivi” contro l’Oktoberfest. Il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter ha spiegato intervenendo questa mattina nella riunione plenaria del consiglio comunale, la decisione di tenere chiusi gli ingressi almeno fino alle 17 di oggi. A riferirne è la Sueddeutsche Zeitung.

La minaccia – che riguarda l’uso di sostanze esplosive – è “purtroppo così concreta” che ci si deve aspettare che corrisponda a verità. “La probabilità c’è, non possiamo correre il rischio”, ha detto Reiter, annunciando che nel primo pomeriggio verrà presa una decisione su come procedere successivamente. È possibile che l’Oktoberfest possa essere aperta alle 17:00. La chiusura è legata all’esplosione di questa mattina a Lerchenau. C’è “una lettera della persona coinvolta nei fatti di questa mattina”, ha detto Reiter.

Esplosioni e spari

L’allarme era scattato questa mattina alle 4.40 circa per un incendio scoppiato in una zona della parte settentrionale di Monaco di Baviera. Intervenute sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato trappole esplosive in un edificio in fiamme, costringendo le forze specializzate a intervenire per disinnescarle. Nella zona residenziale è stato anche trovato un furgone completamente bruciato.

La polizia ha ordinato l’evacuazione in un raggio di 200 metri attorno all’edificio in fiamme, e sul posto sono accorsi centinaia di soccorritori, vigili del fuoco e agenti pesantemente armati. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un incendio doloso potenzialmente legato a una lite familiare. Si sta però indagando anche su altre ipotesi per chiarire la vicenda e tra queste si sta esplorando un possibile collegamento con Antifa, a seguito di un messaggio di rivendicazione online, riportano Bild e Die Zeit. “Abbiamo incendiato diverse auto di lusso e fatto visite domiciliari nella zona nord di Monaco”, si legge sul sito web indymedia.org in un post intitolato “Antifa significa attacco”. “Inoltre, la passeggiata mattutina di un fascista non è finita particolarmente bene”.

La polizia ha riferito su X che una persona ferita, trovata vicino a un lago a circa 10-15 minuti a piedi dall’edificio, è morta. Le autorità stanno indagando su un possibile collegamento tra i due incidenti. Un’altra persona risulta dispersa, ma non è considerata pericolosa, secondo le forze dell’ordine.