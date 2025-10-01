Con “Sicily Food Vibes” si celebrano i 30 anni della DOC Menfi

Condividi questo articolo?

Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025

MENFI SI PREPARA AD ACCOGLIERE SICILY FOOD VIBES: TRE GIORNI TRA SAPORI, CULTURA E IDENTITÀ SICILIANA

Dal 3 al 5 ottobre cooking show d’autore e degustazioni di eccellenti vini del territorio in Piazza Vittorio Emanuele III

Dopo il successo delle precedenti tappe, Sicily Food Vibes fa tappa a Menfi, borgo simbolo del cuore agricolo della Sicilia e crocevia di eccellenze enogastronomiche. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre 2025, la centralissima Piazza Vittorio Emanuele III si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la cultura culinaria dell’isola nell’ambito dell’iniziativa Sicilia Regione Gastronomica Europea 2025. Tre giorni intensi di show cooking, masterclass, degustazioni, laboratori esperienziali e spettacoli, promossi dalla Regione Siciliana, Assessorato all’Agricoltura Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, dal Comune di Menfi e in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Siciliani, l’Associazione Cuochi Agrigento e l’associazione La Sicilia di Ulisse.

«Il tour di Sicilia Regione Europea Gastronomica 2025 fa tappa nella splendida cornice di Menfi – ha affermato Luca Sammartino, assessore all’Agricoltura Sviluppo rurale e Pesca mediterranea – Un’esperienza unica di gusto capace di coniugare sapore e tradizione portando alla riscoperta dei territori».

Il programma si aprirà venerdì 3 ottobre con laboratori dedicati alla Frutta Martorana, simbolo dell’arte dolciaria isolana, guidati dagli chef Pupello, Marciante, Lauretta e Cavaleri. A seguire, cooking show d’autore con piatti che coniugano tradizione e innovazione, come il “Tortino di sarde” dello chef Antonino Segreto o le “Rote di Menfi” firmate dagli chef Abruzzo, Ciaccio e dalla lady chef Erba Rosa, accompagnati da eccellenti vini del territorio, tra cui il Serapias Passito di Pantelleria DOC e l’Urra di Mare Sicilia DOC.

Sabato 4 sarà il turno delle specialità come i “Pizzicotti”, i “Bottoni di patate alla vastedda DOP del Belice” dello chef Mauceri e i “Tortelli ai grani antichi con carciofo spinoso di Menfi” interpretati dallo chef Alfonso Pollari, in una masterclass dedicata ai colori e sapori della Valle del Belìce. Domenica 5 chiuderà l’evento lo chef Tony Lo Coco (ristorante I Pupi di Bagheria) con un raffinato piatto a base di totano ripieno, espressione del mare e della memoria gastronomica siciliana. Oltre alla gastronomia, spazio anche all’intrattenimento con spettacoli serali: cabaret con Sasà Salvaggio (venerdì 3 ottobre) e concerto de “I Quaranta che ballano 90” (sabato 4 ottobre).

«Non sarà soltanto una festa del vino e del cibo – ha affermato il sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente – ma una vera e propria occasione per la nostra comunità, che unisce tradizione, modernità e cultura. È per noi un grande onore poter ospitare l’evento e celebrare anche i 30 anni della DOC Menfi, una denominazione che guarda con forza al futuro». «Grazie a questa iniziativa tradizione e creatività si incontrano – ha dichiarato Franco Gagliano assessore all’Agricoltura del Comune di Menfi – grazie alla passione dei nostri produttori e dei cuochi che trasformano i prodotti della terra e del mare in esperienze uniche. Valorizzare queste eccellenze significa rafforzare l’identità e l’economia del nostro territorio, con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e alla sostenibilità».