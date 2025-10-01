“Centro Magma”-Concerto a Catania del pianista Salvatore Coniglio per “Fuorischema 2025”

Condividi questo articolo?

Nell’ambito del’attività concertistica “Fuorischema 2025”, progetto artistico del maestro Salvatore Daniele Pidone, il Centro culturale e teatrale Magma di Catania, diretto da Salvo Nicotra, con la Parrocchia Santa Maria della Salute ed in collaborazione con il Centro culturale e musicale Antonio Lauro, proporrà venerdì 3 ottobre 2025, alle ore 19, nel Salone Parrocchiale Madonna della Salute, in via Nicolò Giannotta 41, a Catania, il Concerto del pianista Salvatore Coniglio. Il programma prevede musiche di L. V. Beethoven, C. Czerny, F. Chopin, A. Kachaturian, S. Coniglio, J. Raats, F. Liszt ed E. Lecuona. Maestro accordatore Salvo Cantone, supporto tecnico Filippo Micale. Il concerto è in collaborazione con le associazioni “Terre forti”, “Darshan”, “Areasud”.

Per informazioni: 3385047480 – 333 3337848 – Fb Sala Magma.

Il pianista Salvatore Coniglio ha iniziato lo studio del pianoforte con la prof.ssa M. S. Schillaci all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania conseguendo il diploma con il massimo dei voti e si è diplomato in Musica corale e Direzione di Coro al Conservatorio di Udine. Ha conseguito la laurea di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di strumento musicale. Si è perfezionato con J. Demus, V. Gornostaeva, E. Fadini, A. Ciccolini, J. Achucarro, P. Badura-Skoda, M. Damerini, P. Tchaikosky e A. Solbiati per la composizione. Da tempo ha iniziato una carriera concertistica in Italia e all’estero (in Belgio) sia da solista che in varie formazioni cameristiche e si è affermato in numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali.

Dal 1991 al 2002 è stato direttore artistico dell’associazione Giovanile Musicale di Paternò e attualmente è Direttore del Coro Polifonico “Sturm und Drang” e dell’Orchestra da Camera “L’Estro Armonico” di cui è anche fondatore. Laureato in Filosofia all’Università di Catania con tesi di Storia della Musica, responsabile di progetti e laboratori musicali per conto di vari circoli didattici. Nel 2005 è stato pubblicato un CD con la sua colonna sonora per il film “Barbara. Il coraggio della Fede”, di prossima pubblicazione un altro CD dedicato alle favole musicali.

È docente di pianoforte presso la scuola media statale “L. Sturzo” di Biancavilla.