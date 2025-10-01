Catania Rete Gas, il presidente Todaro: “Siamo intervenuti tempestivamente ma non c’è stata alcuna fuga di gas in via Galermo”

Condividi questo articolo?

In merito alla notizia riportata da alcuni organi di stampa su una possibile perdita di gas ieri in via Galermo, il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro spiega che “su precisa segnalazione dei vigili del fuoco abbiamo immediatamente attivato il protocollo previsto in questi casi intervenendo con le nostre squadre di emergenza per tutta la giornata di ieri. Dopo accurati accertamenti e specifiche verifiche è stato appurato, senza alcun tipo di dubbio, che il forte odore che si respirava nella zona, probabilmente di natura fognaria, non è in alcun modo riconducibile ad una qualsivoglia fuoriuscita di gas. Ribadisco, quindi, che non c’è stata alcun tipo di perdita nelle condutture sotterranee di via Galermo. Le nostre squadre di pronto intervento sono sempre disponibili ad operare per garantire la sicurezza collettiva. Anzi invitiamo tutti i cittadini a non lasciarsi andare a psicosi o panico ingiustificato ma, contemporaneamente, li invitiamo a non limitarsi dal chiamare il numero di pronto intervento aziendale (095/345114 – attivo a qualunque ora del giorno del e della notte durante l’intero arco dell’anno) nell’ottica del principio di assoluta prudenza che prevale anche di fronte a qualsiasi falso allarme.

Nella foto, presidente Gianfranco Todaro Catania Rete Gas: nessuna fuga gas via galermo