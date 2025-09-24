“Volotea”: Venerdì 26 settembre sciopero nazionale di 24 ore per un contratto dignitoso e retribuzioni adeguate

Condividi questo articolo?

Presidi presso gli aeroporti di Napoli e Palermo

“Venerdì 26 settembre si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale navigante e di terra della compagnia aerea Volotea”. A renderlo noto la Uiltrasporti che spiega:

“La mobilitazione arriva dopo anni di mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale maturata nel tempo. Volotea continua infatti a negare l’apertura di un tavolo negoziale per il raggiungimento di un regolare contratto collettivo di lavoro, imponendo unilateralmente condizioni retributive e organizzative che hanno generato una condizione di povertà salariale e un forte peggioramento della qualità della vita del personale.

Nonostante la compagnia celebri risultati economici sempre più positivi in Italia – prosegue la Uiltrasporti – i dipendenti continuano a subire un trattamento inaccettabile, con stipendi insufficienti e senza alcuna garanzia di diritti sociali fondamentali. È giunto il momento che Volotea riconosca pienamente la rappresentanza dei lavoratori e apra un vero confronto con il sindacato.

Ci dispiace per i disagi che potranno subire i passeggeri – conclude la Uiltrasporti – ma la responsabilità è da attribuire esclusivamente alla compagnia che continua a sottrarsi a ogni forma di dialogo. Restiamo disponibili a sedere a un tavolo di trattativa, ma fino a quando non arriveranno risposte concrete proseguiremo con la nostra battaglia per il riconoscimento dei diritti e la dignità del lavoro”.

Per tutta la giornata del 26 settembre sono previsti presidi presso gli aeroporti di Napoli e Palermo, a testimonianza della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori a far valere le proprie legittime rivendicazioni.