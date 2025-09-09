Viabilità nel III municipio di Catania con l’inizio del nuovo anno scolastico

Condividi questo articolo?

Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole e all’inizio del nuovo anno didattico ma a tenere banco resta ancora la mobilità all’interno del territorio di “Borgo-Sanzio”. Una parte di Catania, caratterizzata da un forte pendolarismo e da un’alta concentrazione di scuole, che necessita di importanti accorgimenti sul piano della vivibilità e della mobilità.

“In questi ultimi giorni abbiamo raccolto le segnalazioni di residenti, genitori e di alcuni dirigenti scolastici– afferma la presidente del III municipio Maria Spampinato – tutti propongono importanti accorgimenti alla viabilità per impedire il formarsi di code chilometriche nelle ore di punta e lungo arterie strategiche come la circonvallazione, viale Vittorio Veneto, via Beccaria, via Milo, via Etna e via Vincenzo Giuffrida. A questo bisogna aggiungere anche lo snodo del Tondo Gioeni dove è fondamentale assicurare presidi mobili da parte della polizia municipale. Agenti che vanno impiegati anche all’ingresso e all’uscita di alcune scuole del nostro territorio dove il rischio sicurezza è più alto. Infatti molte strade del nostro territorio non sono adatte a garantire costantemente un flusso del traffico a pieno regime e spesso basta un semplice tamponamento per paralizzarne la mobilità”.