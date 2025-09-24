Un libro e una mostra per Rashid bin Mohammed Al Maktoum che vinse due medaglie d’oro e che è morto nel 2015

Condividi questo articolo?

Rashid bin Mohammed Al Maktoum, principe amato di Dubai, morto prematuramente nel fiore degli anni e mai dimenticato

Il 19 settembre 2015 a Dubai muore a soli 33 anni Rashid bin Mohammed Al Maktoum, primogenito diseredato dell’emiro di Dubai. Le fonti ufficiali sostengono in seguito a un infarto.

Nascita e ascesa sociale del figlio primogenito Al Maktoum

La sua vita comincia sotto i migliori auspici, figlio primogenito dell’emiro di Dubai, nonché primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti. Conquista con la sua personalità ed esuberanza il jet set internazionale. Nella XV° edizione dei Giochi Asiatici svoltasi nel Qatar nel 2006, vince ben due medaglie d’oro in campo equestre. Sempre nel 2006 arriva a fondare il Dubai Sports and Cultural Club e diviene persino presidente del Comitato Olimpico degli Emirati Arabi. Senza tralasciare le attività filantropiche con il Dubai Cares che si occupa di garantire un futuro dignitoso ai bambini meno fortunati.

Declino inspiegabile della stella di Rashid bin Mohammed

Nel 2008 giunge come un fulmine a ciel sereno la notizia che il padre lo priva del suo titolo di principe ereditario in favore del fratello minore Hamdan e lui si ritira discretamente a vita privata. Il suo popolo rimane attonito a questo repentino cambiamento di rotta, dettato dal fatto che il fratello minore è più adatto alla carriera politica dell’emirato. Nonostante lui sia un brillante uomo d’affari e ha già aperto diversi gruppi di investimento, come il famoso United Holdings Group e il suo patrimonio personale si aggira alla stratosferica cifra di ben quasi due miliardi di dollari, tondi tondi.

Morte di Rashid

La notizia della sua morte è un durissimo colpo per tutti coloro che lo conoscono e amano. Tutti: dalla sua famiglia ai suoi fans sono increduli e letteralmente sotto shock. Chiedendosi come è possibile che a soli 33 anni e pieno di salute, possa averli lasciati senza sintomi evidenti. La versione ufficiale è infarto, ma forti dubbi rimangono fino a oggi.

Onore alla memoria del principe Rashid bin Mohammed al Maktoum di Dubai.

Non viene dimenticato, benché diseredato in favore del fratello minore, egli se ne va, lasciando dietro di sé molti rimpianti. Nel 2022 nasce su Instagram la community The Valley of Blue Lilies / La Valle dei gigli azzurri attorno alla quale si sono riuniti più di mille amanti dello sceicco Rashid. Da questa proficua collaborazione nasce il primo libro di poesie a lui dedicato di Daniela Struna, artista rumena di fama internazionale. Ritratti e riflessioni in sua memoria, intitolato: “Questa rosa non morirà mai (This rose will never die)”. L’evento che si tiene a Dubai, la sua città, dal 12 al 19 dicembre 2025, ospitato dalla galleria internazionale Artsmilley Art Gallery è il culmine del lavoro di questa artista durato oltre un lustro a lui dedicato. Inoltre si possono ammirare i quadri a lui dedicati.

Maria Lupica