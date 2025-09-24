Ucraina, Russia avverte Trump: “Non siamo tigri di carta ma orsi veri”

Condividi questo articolo?

L’attacco di Dmitry Peskov dopo l’Assemblea generale dell’Onu: “La guerra continua. Non c’è alternativa”. E aggiunge: il riavvicinamento tra Washington e Mosca avviato dal presidente Usa ha dato “risultati vicini allo zero”

“La Russia non è una tigre. Il Paese è piuttosto associato a un orso. E non esistono ‘orsi di carta’. La Russia è un vero orso“. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha risposto a Donald Trump che ieri aveva parlato della Russia come di una tigre di carta. “La Russia mantiene la sua resilienza e la sua stabilità macroeconomica”, ha aggiunto senza negare i problemi dell’economia del Paese che attribuisce alle sanzioni e alle turbolenze economiche globali.

Il processo di riavvicinamento fra Russia e Stati Uniti “è lento, molto lento”, ha poi detto Peskov, sottolineando che i tentativi di Trump di rilanciare le relazioni “hanno avuto una efficacia vicina allo zero”.

Quanto alla guerra in Ucraina, Peskov ha spiegato che “perseguiamo la nostra operazione militare speciale per garantire i nostri interessi e arrivare ai nostri obiettivi che il Presidente del nostro Paese ha stabilito dall’inizio. Noi agiamo per il presente e per l’avvenire del nostro Paese, per le prossime generazioni a venire. Non abbiamo quindi altra alternativa”, ha spiegato .

Incontro fra Rubio e Lavrov al Palazzo di Vetro di Ny

E c’è attesta per l’incontro di oggi fra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa Marco Rubio a margine dei lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ha confermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Fonti americane

Nella foto, Dmitry Peskov