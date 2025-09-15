Ucraina, Cremlino: “La Nato è di fatto in guerra con la Russia”

Condividi questo articolo?

Peskov: “Nessun progresso su vertice Putin-Zelensky-Trump”. Esercito Kiev: “Starlink fuori uso su tutta linea del fronte”. Drone in Romania, Mosca accusa Kiev di provocazione e Bucarest smentisce

La Nato è di fatto in guerra con la Russia. Lo ha affermato oggi, lunedì 15 settembre, il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. “È evidente, e non ha bisogno di ulteriori conferme. La Nato sta di fatto prendendo parte alla guerra” in Ucraina, fornendo un sostegno diretto e indiretto al regime di Kiev, ha detto nel corso di un briefing.

Il Cremlino ha poi spiegato che “non ci sono stati ancora progressi” sull’organizzazione del vertice fra Volodymir Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin. Già nei giorni scorsi Peskov aveva dichiarato che i negoziati fra Russia e Ucraina erano “in pausa”.

Starlink fuori uso su tutta linea del fronte

L’esercito ucraino oggi ha riportato un nuovo guasto di Starlink su tutta la linea del fronte. Robert Brovdi, a capo dell’unità droni, ha scritto su Telegram che il sistema di SpaceX, cruciale per le comunicazioni militari e civili nel Paese dove i bombardamenti russi hanno distrutto le infrastrutture di telecomunicazioni tradizionali, è andato fuori uso lungo tutto il fronte alle 7.28 ora locale. Circa mezz’ora dopo il servizio ha iniziato ad essere gradualmente ripristinato, ha aggiunto.

Il down è stato segnalato anche a livello globale, con oltre 40.000 utenti negli Stati Uniti, in Italia, in Polonia e in altri Paesi che hanno subito un’interruzione, secondo Downdetector. Lo scorso luglio vi era stata un’altra interruzione del servizio di Starlink.

Mosca: “Intrusione drone in Romania è provocazione di Kiev”

Intanto l’Ambasciata della Federazione Russa a Bucarest ha categoricamente smentito le affermazioni relative all’incursione di un drone russo nello spazio aereo rumeno, qualificando l’evento come una provocazione orchestrata dal Kiev. Convocato dal ministero degli Esteri rumeno, l’ambasciatore Vladimir Lipaïev ha definito “infondata” la protesta della Romania che accusava la Russia, ha riferito la sede diplomatica in un comunicato. “Tutti i fatti portano a credere che si sia trattato effettivamente di una provocazione deliberata del regime di Kiev, che starebbe cercando di coinvolgere altri paesi europei in un conflitto contro la Federazione Russa”, ha aggiunto.

Secondo il Ministero della Difesa rumeno, frammenti di droni sono precipitati sul territorio rumeno in oltre il 50% degli attacchi russi condotti in prossimità dei confini della Romania a partire da febbraio 2022. Da tale data, sono stati registrati complessivamente 52 attacchi di droni russi in prossimità dei confini nazionali.

Distrutti 6 droni di Kiev su Belgorod

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto sei droni ucraini nella regione di Belgorod durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.