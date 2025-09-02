Tragedia sulla Palermo-Agrigento, morti padre e figlio

Condividi questo articolo?

Un drammatico incidente stradale nel pomeriggio di oggi 2 settembre ha provocato la morte di due uomini, rispettivamente padre e figlio, che viaggiavano a bordo di un’auto. Le vittime si chiamavano Gaetano Catalano di 68 anni e il figlio Tommaso di 37 anni che si trovava in vacanza in Sicilia.

L’incidente si è verificato in territorio di Lercara Friddi e ha visto coinvolte due auto: una Bmw e una Peugeot. Illeso l’automobilista dell’altra auto. Sul posto i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

Foto di repertorio

