Sport City Day a Mascali, Festa dello Sport

Mascali si prepara ad una grande festa dello Sport quella che domani domenica 21 settembre, vedrà protagoniste le piazze Dante e Duomo con l’evento Sport City Day. A partire dalle 9 saranno avviate attività sportive unendo sport e socializzazione con le associazioni, dj set e gonfiabile per bambini.

Alle 11 saranno consegnati diversi encomi agli atleti mascalesi che si sono distinti nelle varie attività sportive. Sport per tutti, con protagoniste le Associazioni e i Gruppi sportivi della città e del territorio, impegnati nella formazione di tanti ragazzi, educandoli anche nella socializzazione e il rispetto delle regole e degli altri.

Con loro anche tanti cittadini che guardano al benessere psico-fisico di cui è portatore lo Sport. Saranno presenti il sindaco Luigi Messina e gli assessori allo Sport Angelo Patti e al Turismo Valentina Gullotta.