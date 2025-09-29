Sparatoria in chiesa del Michigan, 2 morti. Trovati tre ordigni artigianali

Condividi questo articolo?

L’edificio in fiamme, aggressore ucciso dalla polizia. Trump: “Attacco ai cristiani”

Due persone uccise e altre otto ferite nella sparatoria avvenuta oggi, domenica 28 settembre, nella chiesa dei mormoni a Grand Blanc nella contea di Genesee in Michigan. L’aggressore è stato ucciso dopo uno scontro a fuoco con la polizia. Nella chiesa sono stati ritrovati almeno tre ordigni esplosivi artigianali.

Le forze dell’ordine temono di trovare altre vittime nella chiesa: l’edificio, nel quale si trovavano centinaia di fedeli, è stato devastato da un incendio che si ritiene sia stato appiccato intenzionalmente dall’aggressore. Tra i feriti, in molti in gravi condizioni, ci sono anche dei bambini. Gli investigatori hanno trovato anche un oggetto che potrebbe rivelarsi un ordigno artigianale, secondo la Cnn.

L’azione del killer

Secondo la ricostruzione della polizia, un uomo – un 40enne di Burton, Michigan – ha guidato con il suo pick up fino alla chiesa: ha “sfondato la porta” e “aperto il fuoco” con un fucile d’assalto contro i moltissimi fedeli riuniti per la funzione domenicale. “Un sospetto 40enne di Burton, un uomo, ha fatto schiantare il suo veicolo contro la porta d’ingresso della chiesa – ha detto il capo della polizia William Renye -. Poi è uscito dall’auto ed ha sparato diversi colpi contro persone che si trovavano nella chiesa”.

