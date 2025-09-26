Sogin ha terminato in Slovacchia le attività di consulenza tecnica nello smantellamento dell’impianto V1 di Bohunice

Condividi questo articolo?

Roma. Sogin ha completato le attività di consulenza tecnica a Javys, la Società di Stato slovacca, impegnata nello smantellamento dell’impianto nucleare V1 di Bohunice, iniziate nel 2015.

In particolare, Sogin ha assistito negli ultimi dieci anni la Società slovacca nelle attività di ingegneria, monitoraggio del programma di decommissioning e supporto nella preparazione della documentazione per i lavori di smantellamento e decontaminazione dell’impianto nucleare, che sono stati appaltati nel corso degli anni.

Sogin si era aggiudicata questo incarico alla fine del 2014 al termine di una gara internazionale, prevalendo su altri cinque partecipanti espressioni delle migliori Società europee del settore.

Il programma di decommissioning dell’impianto V1 di Bohunice, di progettazione sovietica, fermato nel 2006, è finanziato attraverso il Fondo Internazionale di Sostegno alla Disattivazione della Centrale nucleare di Bohunice, BIDSF, amministrato dalla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).