Sigonella, quarant’anni dopo. Domenica la presentazione del libro a Francavilla di Sicilia

Domenica 28 settembre, alle 17, presso Sala della Colonna di Palazzo Cagnone a Francavilla di Sicilia si svolgerà l’evento di presentazione del libro “L’ora che manca alla storia – SIGONELLA QUARANT’ANNI DOPO – Quando L’Italia disse di no agli USA”.

Il volume, scritto dall’Onorevole Salvo Fleres, esperto di Diritti Umani e politico di lungo corso e da Paolo Garofalo (coautore e già Sindaco di Enna), getta nuova luce sulla “notte di Sigonella” del 1985.



Si tratta di un’opera che riscrive e precisa gli eventi di quella notte tra il 10 e l’11 ottobre 1985 ed esplora le connessioni e le conseguenze politiche che la “notte di Sigonella” ha avuto sui rapporti tra Italia e USA e sul destino dei protagonisti, offrendo al lettore numerose “sorprese” e “curiosità”.

L’evento organizzato in collaborazione tra la Sezione Fidapa di Francavilla di Sicilia e l’Istituto per la Cultura Siciliana sarà arricchito dalla presenza di Don Giovanni Salvia e dall’eccezionale testimonianza di Giuseppe Gumina, testimone della vicenda.

I saluti istituzionali saranno portati dalla d.ssa Martina Di Bella (presidente della sezione Fidapa di Francavilla), dal dr. Gaetano Consalvo (presidente dell’Istituto per la Cultura Siciliana) e dal dr. Vincenzo Pulizzi (sindaco di Francavilla di Sicilia).