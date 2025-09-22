Sicilia Outlet Village, sabato e domenica degustazione dei vini siciliani più identitari dell’Isola

Condividi questo articolo?

Vini di Sicilia in degustazione e occasioni da non perdere sulle nuove collezioni

Eleganza, buon vino e shopping. L’evento “Calici al Village” – in programma sabato 27 e domenica 28 settembre – celebra il piacere di stare insieme, tra convivialità e nuove tendenze.

La degustazione celebrerà le cantine dell’Isola e le straordinarie occasioni da cogliere tra i 170 negozi di Sicilia Outlet Village, con ulteriori sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle nuove collezioni autunno inverno. Musica dal vivo e performance artistiche accoglieranno il pubblico in un percorso di shopping esclusivo reso più frizzante dalle bollicine. Innumerevoli gli abiti e gli accessori da indossare e abbinare, esplorare le proposte dei più importanti brand presenti a Sicilia Outlet Village diventerà più rilassante tra degustazioni e live show.

A rendere speciale l’esperienza sarà la selezione di vini siciliani che condurrà i visitatori in un viaggio sensoriale alla scoperta dei sentori delle etichette più identitarie dell’isola.

La degustazione diventerà così un momento di incontro da vivere in un’atmosfera rilassata, un’occasione per prendersi del tempo e concedersi un momento di shopping che si intreccia ai brindisi più raffinati.

Sicilia Outlet Village | Tra i progetti di successo gestiti dalla società di Arcus Real Estate della “galassia” Percassi c’è Sicilia Outlet Village (2010) che, a seguito dell’ampliamento della nuova terza fase, è attualmente l’Outlet Village più grande del centro Sud Italia con un totale di 170 boutique dei marchi più prestigiosi. Completano l’offerta un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire ai propri ospiti un’esperienza di shopping unica. Situato nel cuore della Sicilia, lungo l’autostrada A19 che collega Palermo e Catania, è facilmente raggiungibile da tutte le principali città siciliane e destinazioni turistiche dell’isola.

Tutti i progetti di Arcus Real Estate sono concepiti per essere vere e proprie “destinazioni turistiche per lo shopping” che aggiungono valore al territorio che li ospita essendo un polo di attrazione turistica ed un’occasione di crescita economica locale.