Si scontrano con le moto, tre morti vicino Palazzolo Acreide

Condividi questo articolo?

Un grave incidente stradale ha funestato la domenica mattina nel siracusano. A scontrarsi due moto Kawasaki con a bordo quattro persone, tre di loro sono decedute, ferita un’altra persona. Si tratta di due catanesi, un uomo e una donna rispettivamente di 33 e 39 anni e di un ragusano di 40 anni. Al momento non sono note le generalità delle tre vittime.

Lo scontro si è verificato intorno alle 10 lungo la SS124 tra Palazzolo Acreide e Cassaro. Sul posto era stato inviato anche l’elisoccorso per il 33 enne che era ancora in vita ma che è deceduto proprio all’arrivo del mezzo che ha quindi fatto rientro alla base senza poter soccorrere la vittima.