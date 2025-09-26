SHARPER Night 2025: il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane apre le sue porte per una notte di scienza, arte e cultura

Condividi questo articolo?

Apertura straordinaria in occasione della Notte europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici

Oggi pomeriggio (venerdì 26 settembre), dalle 18 fino a mezzanotte, il Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane, al piano terra del Palazzo Centrale dell’Università, resterà eccezionalmente aperto al pubblico in occasione della SHARPER Night 2025 – Notte Europea dei Ricercatori. L’appuntamento rientra nel calendario ufficiale dell’evento internazionale, che ogni anno celebra e valorizza il ruolo della ricerca scientifica nella società, creando un ponte diretto tra cittadini e mondo accademico.

Nel cuore del centro storico catanese, il Museo offrirà un ricco programma di attività pensate per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale e scientifico attraverso linguaggi diversi e modalità inclusive. Tra esposizioni, percorsi guidati e incontri con esperti, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica che intreccia storia, scienza e divulgazione.

Alle 19,30, nella Sala multifunzionale del Museo, è in programma il minitalk “Blu egizio: indagini archeometriche e nuovi test di sintesi”, un viaggio tra archeologia e scienza che condurrà i partecipanti alla scoperta delle più recenti ricerche sull’utilizzo del pigmento blu egizio nel mondo antico. Particolare attenzione sarà dedicata agli esperimenti di sintesi moderna e alle indagini effettuate su antiche monete romane, che hanno permesso di ricostruire tecniche e saperi di straordinaria attualità.

Alle ore 20, nella Sala “L’Etna”, si terrà il finissage della mostra “UltraSky – Alla scoperta del Blu Egizio, dalle arti alle scienze”. Sarà l’ultima occasione per visitare l’esposizione, accompagnati dai curatori che guideranno il pubblico lungo il percorso espositivo, condividendo riflessioni e curiosità maturate durante la fase di ricerca e allestimento. Un momento conclusivo che diventa anche un’occasione di dialogo tra esperti e visitatori.

Durante l’intera serata sarà inoltre possibile visitare la mostra “L’Archivio di Claudio Majorana”, allestita tra la Sala multifunzionale del Museo, l’Archivio Storico d’Ateneo e la Sala “La Fisica”. L’esposizione propone un inedito viaggio tra documenti originali, fotografie, corrispondenze e materiali d’archivio legati alla famiglia Majorana, restituendo un prezioso spaccato di storia culturale e scientifica del Novecento.

A completare l’offerta, il Museo proporrà il percorso multisensoriale “Il Museo tra le dita”. Si tratta di un itinerario inclusivo che permette di esplorare il patrimonio siciliano attraverso il tatto, grazie a libri tattili con ritratti materici e modelli 3D. Un’esperienza pensata per rendere la visita accessibile e coinvolgente a tutti, con particolare attenzione al pubblico con disabilità visive, trasformando la fruizione del museo in un’occasione di scoperta condivisa.

Con queste iniziative, l’Università di Catania conferma il suo impegno nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del proprio patrimonio, promuovendo allo stesso tempo un dialogo aperto tra ricerca, arte e cittadinanza. La SHARPER Night 2025 si conferma così non solo una festa della scienza, ma anche un momento di incontro e partecipazione collettiva, capace di rafforzare il legame tra università e territorio.