SETA E CENERE – IL FILO ROSSO DEL DESTINO Romanzo che diventa spettacolo, musica e arte totale

Sikania Network è orgogliosa di presentare Seta e cenere – il filo rosso del destino di Angela Mori, un’opera che non si limita alla pagina scritta ma si trasforma in un grande evento culturale multidisciplinare.

Per questo romanzo è stato creato un vero e proprio mosaico artistico che unisce diversi linguaggi:

La coreografia è firmata dal maestro Domenico Emanuele, coreografo e direttore artistico dell’Accademia Dance Generation, che ha tradotto le emozioni del libro in movimento e danza.

Il book trailer ufficiale porta la firma del regista pluripremiato Marco Ferrara, direttore di Sikania Network, che con le sue immagini ha colto l’anima psicologica, storica e drammatica del romanzo. Ferrara ha inoltre curato impaginazione, editing e prefazione.

La musica prende vita grazie al talento di Ciro Strazzeri, in arte Starchild, che ha composto e interpretato il brano Silk and Ash – Seta e cenere, scritto insieme ad Angela Mori: una canzone intensa che racconta il cuore della storia.

Il contributo estetico è affidato a Dario Cerfolli (make-up artist) e Giuseppe Ferrara (hair stylist), che hanno saputo restituire l’eleganza, la forza e il dramma dei personaggi.

Letteratura, danza, cinema, musica, trucco e acconciatura si fondono così in un’unica, potente esperienza artistica che presto sarà portata nelle piazze e nei teatri più prestigiosi.

Seta e cenere non è soltanto un romanzo: è un viaggio psicologico, storico e romantico, ambientato nel Giappone degli anni ’20, una storia d’amore e di destino che abbraccia tutte le forme dell’arte.

Panoramica del libro

Seta e cenere – Il filo rosso del destino

di Angela Mori

Giappone, anni ’20. In un Paese attraversato da profonde trasformazioni, guerre familiari e antiche tradizioni, destini paralleli si intrecciano in una trama di passioni, segreti e vendette.

Kenji Katayama, figlio di un potente casato, lotta contro le catene dell’onore e del dovere, mentre Agata, giovane cameriera siciliana, si trova catapultata in un viaggio verso l’altro capo del mondo, tra fascino, amore e pericoli.

Tra il lusso decadente e la miseria, si dispiega una storia intensa che attraversa oceani e culture, unendo la delicatezza della seta alla brutalità della cenere.

Ogni scelta, ogni tradimento e ogni silenzio portano con sé il peso di generazioni, in un romanzo che esplora il confine sottile tra amore e potere, innocenza e corruzione, verità e destino.

Seta e cenere è un affresco storico ed emotivo che conduce il lettore in un viaggio sospeso tra Oriente e Occidente, tra sogni e incubi, dove il passato non smette mai di bussare e ogni segreto attende di essere svelato.