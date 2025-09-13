Scontro a Belpasso, due morti fra cui un 16 enne

Condividi questo articolo?

Un tragico scontro tra una Fiat Panda e uno scooter ha determinato una tragedia oggi per la comunità di Belpasso. Lo scontro lungo via Calatafimi, la strada che collega Belpasso a Ragalna. A morire i due conducenti, un anziano di 81 anni alla guida dell’auto e il 16 enne alla guida dello scooter. Ferita e in serie condizioni anche una donna che viaggiava sull’auto e che è stata trasportata in pronto soccorso.

Sul posto si sono recate varie ambulanze del 118 e un elicottero dell’elisoccorso che è però rientrato alla base visto l’immediato decesso di entrambe le vittime. Alcuni momenti di tensione si sono verificati all’arrivo di alcuni parenti e amici straziati per la tragedia improvvisa.

Sul posto Carabinieri e Polizia Locale per i rilievi, non è infatti chiara al momento la dinamica dell’incidente.