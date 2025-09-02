Schianto lungo la circonvallazione a Palermo, due morti

Condividi questo articolo?

Nel violentissimo impatto hanno perso la vita due ragazzi di 27 e 22 anni che viaggiavano su una moto. Le vittime sono Antonio Mazzola, 27 anni e Domenico Schiavo, 22 anni.

Incidente stradale nella notte lungo la circonvallazione di Palermo, nel sottopasso di via Belgio in direzione Catania. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita i due ragazzi di 27 e 22 anni.

Antonio Mazzola aveva appena festeggiato il suo 27° compleanno, lavorava in un noto ristorante del centro storico come sommelier professionista.

I due giovani viaggiavano su una moto, quando, per cause ancora da accertare, all’altezza del sottopassaggio di via Belgio hanno perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guard-rail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai ragazzi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.

