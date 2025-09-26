SCHERMA-Cus Catania inaugura la stagione 2025/26 ospitando le prime due gare del calendario regionale

Condividi questo articolo?

Il PalaArcidiacono sarà anche il palcoscenico che ospiterà il 1° Memorial “Francesco Cirelli”, la prima sperimentazione al mondo di “Doppio Spada” (domenica 28 settembre dalle ore 9.30)

Il Cus Catania inaugura la stagione 2025/26 della scherma ospitando nei suoi impianti le prime due gare del calendario regionale, così come definito dal comitato siciliano della Fis. Programma che inizia a settembre e si concluderà il prossimo maggio.

Non è la prima volta che il Centro Universitario Sportivo etneo ospita gare di scherma a livello regionale e nazionale. Frutto dell’esperienza maturata nel corso dei quasi 80 anni dalla fondazione del Cus (8 luglio 1947) e dei risultati conseguiti nel tempo che l’hanno portato ad essere una delle migliori società italiane di scherma in ambito giovanile.

Con 1035,233 punti ottenuti durante la stagione 2024/25 nel Gran Premio Giovani (che accoglie le categorie Cadetti e Giovani nazionali, rispettivamente U17 e U20), il Cus Catania è al secondo posto di categoria, nella spada, nella classifica per società predisposta dalla Federazione Italiana Scherma.

Un risultato non isolato che certifica ancora una volta che il Cus Catania è uno dei migliori vivai della scherma italiana.

LE GARE IN PROGRAMMA AL PALAARCIDIACONO: 27/28 settembre; 18/19 ottobre

Sabato 27 settembre le pedane allestite al PalaArcidiacono, casa della scherma cusina, accoglieranno le spadiste e gli spadisti siciliani per la 1° prova regionale di qualificazione Assoluti. Saranno 117 (46 spadiste, 71 spadisti) gli atleti intenzionati a staccare il pass per accedere alla 1° prima prova nazionale Assoluti che si svolgerà a Roma il prossimo 23 novembre.

Dalle 9.00 per le gare maschili, e a seguire dalle 12.30 quando inizieranno anche le schermitrici, il PalaArcidiacono sarà il palcoscenico della scherma regionale.

Domenica 28 settembre andrà in scena il 1° Memorial intitolato a “Francesco Cirelli”, figura storica nello sviluppo del Centro Universitario Sportivo etneo, padre di Giuseppe, docente dell’Ateneo catanese e attuale consigliere del Cus Catania. Il torneo, a cui prenderanno parte 32 atleti, suddivisi in 16 binomi, è la prima sperimentazione al mondo di “Doppio Spada” pensata dal maestro Domenico Sperlinga, che vedrà contrapposte due coppie di schermidori (2 vs 2) su due pedane posizionate parallelamente e sarà possibile colpire entrambi gli avversari. La partecipazione a questa competizione è riservata agli atleti della categoria Assoluti di spada maschile (con inizio alle ore 9.30), seguita dalla spada femminile alle ore 10.30.

Nel fine settimana 18/19 ottobre gli atleti siciliani delle categorie Cadetti e Giovani parteciperanno alla prima prova di qualificazione regionale di spada necessaria per accedere alla gara nazionale dei prossimi 21 e 22 novembre a Roma.

“Ospitare la scherma regionale e quella nazionale come venuto nel recente passato, è un onore per noi – ha detto il presidente del Cus Catania Massimo Oliveri -. Il Cus Catania Scherma riafferma il suo valore e la costante crescita dei suoi atleti. Prova ne è il fatto che alcuni di loro non saranno presenti alle gare che ospiteremo nei nostri impianti, poiché per i risultati ottenuti durante la scorsa stagione, sono già qualificati alle prime prove nazionali. Un accesso di diritto che inorgoglisce”.

Gli atleti del Cus Catania già qualificati sono: Yuliia Mukoid (categoria Assoluti); Maria Roberta Casale (categorie Giovani e Assoluti); Matilde Bua (Cadette). Gabriele Giovita (Assoluti, Cadetti e Giovani); Tancredi Di Stefano (Giovani).