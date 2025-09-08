Condividi questo articolo?

Domenica, 14 settembre, salperà, per il 18° anno consecutivo, dal porto dell’Etna Marina di Riposto, la “XVII^ Etna Sea Race”.

Si tratta di una veleggiata costiera, Riposto-Taormina-Riposto, riservata a tutte le imbarcazioni a vela, raggruppate nelle diverse categorie metriche, fino a 8 mt, da 8 a 10 mt, da 10 a 12 mt, oltre i 12 mt; organizzata dalla Lega Navale sezione di Riposto, con il patrocinio del Comune marinaro.

Nella giornata di sabato 13 settembre, arriveranno le imbarcazioni al Marina di Riposto, che come ogni anno, provvederà ad ospitare, generosamente, le barche partecipanti, all’ interno del porto turistico.

Gli equipaggi si raduneranno, domenica alle 10, presso il molo centrale del porto di Riposto, per il briefing alle 10,30, per poi salpare alle 11.30 dopo le procedure di partenza.

Tra le imbarcazioni protagoniste dell’evento velico, alcune barche della legalità, confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato a LNI, che le impiega in attività di pubblico interesse. Tra queste barche, spiccano i nomi di: “Lady Marianna”, dedicata a Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, la “Janez”, la “Milva”, la “Jonia 97, dedicata a Libero Grassi, “Stubbon” in ricordo di Pippo Fava, “Caliente dedicata a Beppe Montana e la barca “Folie au Deux”.

La cerimonia di premiazione dei vincitori è prevista in serata, alle 19.30, nella bellissima e suggestiva location di Palazzo Vigo di Torre Archirafi, concesso dalla locale amministrazione comunale. L’ intrattenimento musicale sarà affidato Karola Fichera, una cantante e violinista già riconosciuta come una delle promesse della musica italiana, distintasi in numerosi e prestigiosi concorsi, per talento e presenza scenica.

Nel corso della serata, alla presenza delle autorità cittadine, saranno consegnati gli attestati del corso di avvicinamento alla vela e premiati i vincitori dell’“Etna Sea Race”. Ospite d’ onore lo skipper Andrea Stella, che a bordo del catamarano “Lo Spirito di Stella”, prenderà parte alla regata velica, condividendo la passione per la vela con il territorio e con la comunità sportiva locale.

Presenterà la serata Patrizia Tirendi.