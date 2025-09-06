SALEMI. Domani la “vendemmia della legalità ”il fondo agricolo del turismo rurale “Al Ciliegio”

Sant’Angelo di Brolo: Nebrosport pronta alla sfida nella Cronoscalata Monte Erice

Condividi questo articolo? Dopo le intense settimane tra slalom e rally, la Nebrosport torna protagonista anche nel mondo delle salite: il prossimo weekend del 5-6-7 settembre 2025 il team santangiolese sarà infatti al via della prestigiosa Cronoscalata Monte Erice, uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari del panorama motoristico...